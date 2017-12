Tom Hardy prerobil na seriáli Taboo milióny. Nie je to však taká tragédia

Pre herca bol seriál o konflikte civilizácií srdcovka.

26. jan 2017 o 15:03 Marek Hudec

Anglický herec Tom Hardy asi nemá rád jednoduché projekty. V novom seriáli Taboo si zahral tajomného obchodníka, ktorý sa po desiatich rokoch života v Afrike vracia na otcov pohreb, aby udržal nažive jeho dopravný biznis.

Dostáva sa tým do konfliktu s nenásytnou Výchoindickou spoločnosťou, ktorá by rada obsadila jeho zdedený ostrov. Pre neskúseného divocha to bude ťažký boj.

Rovnako ťažké bolo zrejme priniesť tento príbeh na obrazovky. Bola to Hardyho srdcovka. Seriál vymysleli spolu s otcom a podieľal sa na ňom aj ako producent. Založil si kvôli nemu spoločnosť, ktorá však na Taboo podľa portálu NME prerobila: 2 milióny libier.

Aj keď prvý diel pritiahol slušný počet divákov, producenti zrejme predpokladali väčší úspech. V našich končinách ho vysiela internetová služba HBO Go.

Príbeh tvorí veľa intríg a zdĺhavých, často zbytočných rozhovorov, preto Taboo pôsobí trochu všedne a zastarane, ako ho porovnáme povedzme s Hrou o tróny. Má však tri hviezdne prvky:

1. Atmosféru

Kolonizácia Afriky vytvorila mnohé problémy, ktoré medzinárodná politika dodnes nevyriešila a nad celým regiónom visia ako stigma. Čo sa stane, keď do prostredia temnej džungle plného povier, chorôb a domorodých rituálov prvý raz vstúpi civilizácia, dobre zobrazila novela Srdce temnoty Josepha Conrada. Odpoveď bola: človek jednoducho zošalie.

Afrika bola v devätnástom storočí stále málo preskúmaným miestom skrývajúcim veľké bohatstvo aj veľké nebezpečenstvá. Srdce temnoty ukazovalo, ako divošské Kongo zničilo myseľ jemného Angličana. Seriál Taboo by sme mohli vnímať ako ideové pokračovanie tejto knihy.