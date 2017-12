Oscara si treba kúpiť. Aj najlepšia herečka zaň zaplatí milióny

Slovensko na hollywoodsky biznis nemá peniaze.

28. jan 2017 o 16:13 Kristína Kúdelová

Ťažko by ste hľadali herečku, ktorá by si Oscara zaslúžila viac. Ťažko by ste hľadali inú, ktorá hrá tak dobre a s takým prehľadom, ktorá sa so samozrejmosťou vrhá do šialených projektov a ktorá sa s takou rozkošou ponorí do úlohy znásilnenej ženy, čo s pokojom budhu čaká na svoju pomstu.

Napriek tomu Isabelle Huppert vie, že to nestačí.

Francúzska hviezda hrá v čiernej komédii Paula Verhoevena Elle, vďaka nej sa dostala medzi päť herečiek, ktoré sú tento rok nominované na Oscara za hlavnú úlohu.

Aby z tejto súťaže vyšla víťazne, štúdio Sony Picture na to vyčlenilo takmer dva milióny dolárov.

Čo toľko stojí?

Dostať sa na titulnú stranu