Na Pohodu príde spolupracovník Nirvany. Jeho hlas prirovnávajú k Nickovi Cavovi

Trenčiansky festival v pondelok zverejnil mená ďalších interpretov zo svojho programu. Vypočujte si ich.

30. jan 2017 o 11:30 sme.sk

TRENČÍN. Najväčší slovenský festival Pohoda v pondelok zverejnil mená ďalších interpretov zo svojho programu.

V júli trenčianske letisko navštívi Tom Jenkinson, známy ako Squarepusher. Hráč na basgitaru spája džez s elektronickou tanečnou hudbou. Dodnes vydal 16 albumov, dva z nich sa objavil v nedávnom výbere prestížneho magazínu Pitchfork vo výbere najlepších IDM (inteligentná tanečná hudba) nahrávok všetkých čias. Pri koncertoch kombinuje elektronické premeny zvuku s hrou na bicie, strunové i klávesové nástroje.

video //www.youtube.com/embed/VkUq4sO4LQM

Do programu Pohody pribudla aj výnimočná osobnosť grungeu Mark Lanegan. Účinkoval v kapelách Screaming Trees a Mad Season (so spevákom Alice in Chains Laynom Staleym), v Queens of the Stone Age a spolupracoval s Nirvanou, s PJ Harvey, či s Mobym. Jeho hlas porovnávajú s Nickom Cavom aj Tomom Waitsom.

video //www.youtube.com/embed/ZsyuH5y7rxE

Novodobý punk zas v Trenčíne predvedú Sleafor Mods. Podľa denníku Guardian sú "najnahnevanejšou kapelou Británie, ktorá vo svojom brutálnom "náklade" opisuje nespokojnosť robotníckej triedy a krivdy voči nej“. V marci vydajú desiaty album English Tapas.