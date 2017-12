Dejepis môže byť záživný. Muzikál Hamilton je dva roky kultúrnym fenoménom

Príbeh o zakladateľovi Spojených štátov prichádza do Európy. Vo forme hiphopu.

30. jan 2017 o 15:05 Marek Hudec

Všetci ho vysmiali. Americký herec Lin-Manuel Miranda vysvetľoval plnej miestnosti v Bielom dome vrátane prezidenta Obamu, že pripravuje nahrávku o niekom, kto podľa neho najlepšie zosobňuje hiphop.

Mnohí si okamžite predstavili desiatky slávnych raperov, no Miranda mal inú, prekvapujúcu odpoveď: je to Alexander Hamilton, jeden zo zakladateľov Spojených štátov.

Prečo? Podľa Mirandu Hamilton počas svojho dramatického života dokázal, akú silu môžu mať slová.

Krátko predtým si prečítal o americkom zákonodarcovi osemsto strán životopisu. Pripomenul mu jedného z najslávnejších raperov Tupaca Shakura, ktorý bol známy sociálne angažovanými textami, nediplomatickým správaním k svojim oponentom a tragickou smrťou. Hovoril o tom v profile magazínu The Newyorker.

Hamiltonov životný príbeh bol tiež pohnutý. Narodil sa ako nemanželské dieťa v chudobe, rodičia ho opustili a on ako tínedžer plný hnevu odišiel do New Yorku. Tu sa významne zapísal do historických udalostí, ale nakoniec ho zastrelil protivník.

video //www.youtube.com/embed/Ap9JWCFeNUI

Desaťdolárová bankovka

Miranda zo svojho nápadu nespravil konceptuálny album, ale popkultúrny fenomén.

Jeho divadelný muzikál Hamilton opakovali na Broadwayi dva roky, získal ceny Grammy, Tony aj Pulitzera za najlepšiu drámu a posledné lístky na predstavenie stáli desaťtisíc dolárov.

Hamilton ukázal, ako sa dejepis môže stať záživným. Muzikál teraz vyráža za oceán a prichádza do Európy, čoskoro ho začnú hrať v Londýne.

Možno to najprv znelo, akoby sa niekto pokúsil urobiť rockovú operu o živote Ľudovíta Štúra alebo balet o Štefánikovi.