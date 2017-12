Imidž povýšili nad spev. Dlho sa im to nevyplatilo

Milli Vanilli kedysi oklamali nahrávaciu akadémiu, teraz sa s pravou tvárou chystajú na Slovensko.

31. jan 2017 o 12:46 Eva Andrejčáková

BRATISLAVA. Bol to celosvetový škandál, ktorý pripustil jednu neúprosnú skutočnosť: hudbu začal valcovať jej vizuál.

Spôsobila to istá popová kapela menom Milli Vanilli. Jej sláva pohasla rovnako rýchlo, ako zasvietila.

Slávne mníchovské duo z 80. rokov minulého storočia sa stalo terčom posmechu a potom sa už len neúspešne pokúšalo pozbierať z prachu.

Teraz chce mníchovská legenda svetu ukázať svoju pravú tvár a presvedčiť, že konečne pochopila, ako na to. O pár mesiacov vystúpi pri Trnave na festivale Červeník s projektom Face Meet the Voice.

Nové Milli Vanilli. Fab Morvan kedysi hral, že spieva, v skutočnosti bol jeho hlasom John Davis. V projekte Face Meet the Voice účinkujú spolu. (zdroj: FOTO - FESTIVAL ČERVENÍK)

S chybičkou krásy

Milli Vanilli tvorili dvaja tanečníci a modeli Fab Morvan a Rob Pilatus. V roku 1990 získali americkú cenu Grammy ako najlepší noví umelci, vrchol slávy sa im však vzápätí stal osudným.

Práve na ich vystúpení počas ceremoniálu sa ukázalo, že na javisku síce pôsobia dvaja štýlovo dokonalí muži, no predsa majú chybičku krásy: nie sú to tí, ktorí svoje hity spievajú.

Ich producent, pesničkár, spevák a manažér Frank Farian ostal v hanbe a nepomohla mu ani sláva s legendárnou skupinou Boney M. Aj táto jeho produkcia totiž potvrdila, že na výrobu úspechu stačia triky, aké v tom čase už umožňovali technické pokroky.

Vďaka nim nebolo ťažké povýšiť image nad spev, postaviť na javisko atraktívnych tanečníkov a hercov a sprevádzať ich playbackom. Hoci aj s hlasom samotného Fariana, ktorý popri manažovaní stále pôsobil aj ako štúdiový spevák mužských partov.

Nový zmysel úkazu

Duo Milli Vanilli vystrelilo do svetových hitparád albumom All or nothing v roku 1988, o rok neskôr k nemu pribudol reedičný album Girl you know it´s true.

Keď sa o dva roky verejnosť dozvedela, že v ich megaúspešných hitoch ako I'm Gonna Miss You, Baby Don't Forget My Number, Girl You Know It's True či Blame It on the Rain nepočuť ich vlastný spev, cenu Grammy vrátili a zapadli do zabudnutia.

Po rokoch sa Fab a Rob pokúsili vrátiť na scénu, no tesne pred vydaním albumu Rob náhle zomrel. Fabovo neúspešné pretĺkanie trvalo ďalej, takmer ďalších dvadsať rokov.

Až vlani vznikol ambiciózny projekt, ktorý vyzerá, akoby chcel dať celému tomuto úkazu nový zmysel.

Známa tvár z legendárneho dua sa v ňom spojí so svojím hlasom z minulosti. Je ním John Davis, jeden z tých, ktorí v skutočnosti naspievali najväčšie hity Milli Vanilli.