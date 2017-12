Na historické seriály nemáme peniaze, hovorí RTVS. Chystá dokudrámu o Dubčekovi

Generálny riaditeľ Václav Mika chce svoj mandát ukončiť tým, že pomôže aspoň svojmu nasledovníkovi.

31. jan 2017 o 18:16 Eva Andrejčáková

Nekrútili sme žiadny zaujímavý televízny seriál alebo film o invázii v roku 1968, nič nevzniklo ani o slovenskom štáte. Česi zatiaľ v produkcii HBO nakrútili výbornú minisériu Horiaci ker a teraz aj Bohému v produkcii verejnoprávnej televízie.

Na otázku, prečo niečo také nevzniklo v RTVS, programový riaditeľ Tibor Búza hovorí: "Samozrejme, že aj my pracujeme s historickými témami. Len pre obraz môžem povedať, že aktuálne máme vo vývoji seriál, ktorého pracovný názov je Niekde v Európe. Jeho ambíciou je na pozadí jednej rodiny zobraziť históriu tohto územia. Seriál sa začína ešte pred vznikom prvej Československej republiky a zatiaľ to vyzerá tak, že budeme končiť v roku 1991 alebo 1993. Zdôrazňujem však, že tento projekt je vo vývoji - sú hotové storylines. Je veľmi predčasné hovoriť o detailoch."

Zachráni nás Dubček?

Budúci rok si budeme pripomínať 50 rokov od vstupu ruských vojsk na naše územie. Využije to RTVS na dobrý hraný projekt? Búza sľubuje iné: "Chystáme hranú dokudrámu s pracovným názvom Dubček, ktorá sa bude venovať významnej osobnosti Alexandra Dubčeka. Aktuálne pracujeme na rozpočtoch a výrobných plánoch, aby sme nakrúcanie rozbehli tento rok. Pripravujeme aj niekoľko ďalších dokumentárnych seriálov, kde sme koproducentmi aj s okolitými krajinami."

Česká televízia hovorí, že ročne investuje do dramatickej tvorby 550 miliónov korún. RTVS má popísanú aj tento rok zmluvu so štátom, napriek tomu žiadny ambiciózny projekt so spoločenskou dôležitosťou v jej produkcii nevznikol. Búza sa odvoláva na to, že historické, dobové seriály sú finančne náročné. "Výroba si vyžaduje obrovskú prípravu od hľadania lokácií, prípravy kostýmov, masiek," hovorí.

Na otázku, aký drahý projekt by televízia bola ochotná financovať, ani Búza, ani Václav Mika nechceli odpovedať.

Česká televízia, náš vzor

Mikov päťročný mandát ako generálneho riaditeľa aktuálneho manažmentu RTVS platí do augusta tohto roku. Bez ohľadu na to, či bude kontinuálne pokračovať ďalej, sú vraj do vysielania v dostatočnom predstihu pripravené a predfinancované formáty, ktoré sa týkajú všetkých rozhodujúcich udalostí, budúcich výročí a historických fenoménov Slovenska. Tak ako Česká televízia, ktorá je našej RTVS dlhodobo dávaná za vzor, aj naši televízni tvorcovia vraj na nich chcú pracovať kontinuálne.

Václav Mika to vníma ako dôkaz, že fungovanie verejnoprávneho média v strategickom horizonte nie je vymedzené a ohraničené funkčným obdobím.

„Nemôže sa teda opakovať situácia z roku 2012, keď som po svojom nástupe nenašiel k téme výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravené absolútne nič," hovorí.“