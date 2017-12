Bol pánom Ollivanderom aj Doctorom Who. Zomrel herec John Hurt

Hereckú kariéru mu zakazovali, neskôr získal Zlatý glóbus, štyri ceny BAFTA a titul sir za celoživotný prínos britskému herectvu.

1. feb 2017 o 16:56 Karolína Klinková

Keby sa nestretli, čarodejnícky svet by zrejme dopadol úplne inak - možno by Harry Potter najtemnejšieho čarodejníka všetkých čias nikdy neporazil.

Harry Potter pána Ollivandera stretol v príbehu len párkrát, ukázalo sa však, že naoko nedôležitá postava bude mať pre vojnu v čarodejníckom svete veľký význam.

Po prvé, ako výrobca čarodejníckych prútikov Harrymu pred nástupom do školy predal prútik, s ktorým sa chlapec naučil čarovať. A po druhé, v siedmom dieli príbehu mu ozrejmil príbeh špeciálneho bazového prútika, s ktorými sa dá lord Voldemort poraziť.

Britský herec John Hurt (22.1. 1940 – 27.1. 2017) však bol známy dávno predtým, ako si vo filmovom spracovaní príbehu zahral pána Ollivandera. Diváci ho poznali z filmov aj seriálov, zo shakespearovských divadelných hier aj z dabingu.

Herectvo nie je povolanie

Rodák zo stredného Anglicka sa herectvu venoval už od detstva. Vystupoval v školských divadelných predstaveniach, často v ženských rolách - mal totiž drobnú postavu a vysoký hlas. Dlho tak jeho okolie bralo jeho záujem o herectvo ako zábavku, rodičia ho nepovažovali za skutočné povolanie. Po skončení strednej školy tak Johna presvedčili, aby radšej študoval učiteľstvo - a keď už tak veľmi miluje divadlo, tak teda učiteľstvo umenia.

Kráľovská akadémia dramatických umení v Londýne však v mladom Johnovi uvidela niečo iné - obrovský talent, ktorý by ho v budúcnosti skutočne dokázal uživiť. Prijímačky zložil v roku 1960, študoval tu dva roky.

Jeho filmovým debutom sa stala snímka The Wild and the Willing, prvú skutočne veľkú rolu dostal vo filme A Man of All Seasons. V prvých rokoch hereckej kariéry ho bolo často vidieť aj na divadelných doskách - bol členom Royal Shakespeare Company, jedného z najvýznamnejších divadelných združení v Británii.

video //www.youtube.com/embed/irEkvgUD9jA

Nedá sa mu odolať

“Má zvláštnu, podozrivú tvár,” napísal raz o ňom magazín Salon. “Má tmavé, nepekné oči, malé ústa plné nikotínom nalakovaných zubov. Aj vo svojich raných filmoch mal pod očami vačky a jeho tvár vyzerala, ako by ju vytiahol z úplného dna koša na bielizeň. Jeho postavy vo filmoch bývajú slabé, nemorálne, vražedné, slizké a choré. A napriek tomu: pozerať sa na to, ako John Hurt hrá, znamená slintať po ňom a zbožňovať ho - nedá sa mu odolať.”

Za svoju viac ako šesťdesiat rokov dlhú kariéru si zahral v stovke filmov a desiatkach seriálov. Medzi najznámejšie snímky, v ktorých sa objavil, patrí film The Elephant Man, snímka z roku 1984 podľa dystopického románu Georga Orwella, dráma The Hit či sága Hellboy. Neskôr sa okrem Harryho Pottera objavil aj v populárnom seriáli Doctor Who - hlavná postava, teda Doktor, sa doňho vtelila.

Muž, ktorému ako dieťaťu zakazovali hereckú kariéru, za svoj život získal trinásť nominácií v britských či medzinárodných súťažiach - z toho dvakrát na Oscara, získal jeden Zlatý Glóbus a štyri ceny BAFTA, za celoživotný prínos do britskému herectvu zas titul sir.

video //www.youtube.com/embed/yDYSiERa50s

Publikum uverí

Recept na to, ako sa stať úspešným hercom, John Hurt nikdy nemal - tvrdil, že práca preňho jednoducho bola vždy presne takou zábavou, akú zažíval na divadelných doskách prezlečený za ženu na začiatku kariéry.

“Keď hovorievam, že herectvo je len sofistikovanejšou verziou hry na kovbojov a Indiánov, len sa tým snažím potlačiť všetky tie okázalé reči o herectve,” povedal raz podľa New York Times. “Keď sa proste dostatočne snažíte, publikum vám to uverí.”