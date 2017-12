Ku knihám Virginie Woolfovej vyšli pesničky. Oplatí sa ich vypočuť

Vybrali sme tri hudobné albumy, ktoré nás za posledný mesiac zaujali.

2. feb 2017 o 14:35 Marek Hudec

Logo dua Run the Jewels dobre zachytáva protestný druh ich hudby. Jedna ruka ukazuje pištoľ, druhá zovretú päsť.(Zdroj: Adult Swim Singles)

Portál Metacritic píše, že v januári vyšlo viac ako sedemdesiat nových albumov. Najväčšiu pozornosť si v hudobných médiách získalo elektronické trio The XX s novým albumom I See You.

Bolo to zaslúžené, aj keď trochu bokom ostali iné výborné nahrávky. Vybrali sme tie, ktoré najviac zaujali a ktoré nájdete aj na streamovacích službách:

video //www.youtube.com/embed/1b9n0Amr9RI

1. Run the Jewels – Run the Jewels 3

Máloktorý súčasný rapový album znie tak agresívne a nahnevane ako tretia nahrávka projektu Run the Jewels.

Vyšiel nečakane v posledných decembrových dňoch a bolo by hanbou ho nespomenúť. Jadro projektu tvorí dvojica amerických majstrov slova Killer Mika a producenta s prezývkou EI-P.

Obaja sú štyridsiatnici, radi sa pohybujú mimo svetla reflektorov. Ich predchádzajúce spoločné albumy sa nešplhali na vrchol rebríčkov predajnosti, napriek tomu má Run the Jewels mimoriadny cveng medzi hudobnými kritikmi a ich podobizne sa už objavili v komiksoch alebo v počítačových hrách.

video //www.youtube.com/embed/NUC2EQvdzmY

Zasypávajú ich slovami chvály a ani tretí album projektu označený jednoducho číslovkou 3 nie je výnimkou – dokonca je považovaný za ich najlepší.

Obaja raperi sa skvele dopĺňajú hlasmi a kadenciou fráz. Melódie a rytmy sa neopakujú, tak ako sme na to zvyknutí pri iných hiphopových albumoch.

Žiadna pesnička na novinke Run the Jewels nie je do počtu, hudba je pestrá a texty znejú s výbušnou údernosťou.

Killer Mike je okrem hudobnej kariéry aj hlasným zástancom ľudských práv, veľakrát sa vyjadroval k policajnej brutalite a rasistickému správaniu pri vymáhaní spravodlivosti.