Lajčák ocenil Zlatou plaketou profesora Nosáľa, ocenil jeho umelecký prínos

Informoval, že Lúčnica sa stáva súčasťou prezentácie značky Slovensko.

2. feb 2017 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Miroslav Lajčák odovzdal vo štvrtok v Bratislave Zlatú plaketu profesorovi Štefanovi Nosáľovi pri príležitosti významného životného jubilea (90 rokov).

Ocenil tak jeho výnimočný celoživotný umelecký prínos a vynikajúcu prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Choreograf Štefan Nosáľ má deväťdesiat rokov

Umelecký šéf a choreograf Lúčnice

"Zlatou plaketou oceňujem tie slovenské osobnosti, ktoré sa výrazne zaslúžili o zviditeľnenie Slovenska v zahraničí, a pochopiteľne, vám to patrí v prvom rade," uviedol minister Lajčák na adresu umeleckého šéfa a choreografa Lúčnice.

"Som veľký fanúšik Lúčnice, mal som veľakrát možnosť v zahraničí vidieť, aké pozitívne emócie prináša," poznamenal na margo umeleckého súboru a pridal aj osobnú skúsenosť z obdobia, keď bol veľvyslancom v Japonsku a Lúčnica tam bola na turné.

"Padli všetky mýty o Japoncoch ako ľuďoch, ktorí neukazujú emócie, pretože všetci skákali, výskali, tešili sa, tlieskali, plakali a ja s nimi. Za to všetko čo robíte, je mojou cťou vám poďakovať," vyjadril minister Lajčák slová vďaky profesorovi Nosáľovi, ktorý si z rezortu diplomacie odniesol aj darčeky pre všetkých členov a členky Lúčnice - kravaty a šatky vyrobené pri príležitosti slovenského predsedníctva v EÚ.

Prezentácia značky Slovensko

Lajčák ďalej informoval, že Lúčnica sa stáva súčasťou prezentácie značky Slovensko. "Bude pomáhať presadzovať našu novú značku Good Idea Slovakia alebo Slovensko dobrá myšlienka aj tým, že Lúčnica a Slovensko je dobrý nápad."

Jubilujúci profesor Štefan Nosáľ, ktorého recept na dlhovekosť je krédo "nedať sa", reagoval na slávnostný moment slovami, ktorými rozosmial všetkých prítomných: "Sme veľmi poctení touto akciou, že aj tí páni, my to vždy tak hovoríme, že sú spokojní s nami. Boli aj komunisti spokojní."

Na otázku TASR, komu patrili prvé myšlienky prof. Nosáľa pri preberaní ocenenia, umelecký šéf a choreograf súboru, ktorý oficiálne začal svoju činnosť prvými vystúpeniami v Prahe v roku 1948, reagoval: "Najbližším spolupracovníkom, dosť vydržali. Obdivujem tanečníkov a spevákov, že popri náročnom štúdiu si dokážu udržať dobrý priemer a štipendium, majú čo robiť." Generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner potvrdil, že zásadou prof. Nosáľa bolo, že nikdy nedovolil, aby Lúčničiari neprospievali.

"Vždy trval na tom, že musia byť dobré študijné výsledky v škole, a potom môže byť aj členom Lúčnice."

Intenzívna spolupráca

Na pôde ministerstva zahraničných vecí sa hovorilo aj o ďalších plánoch Lúčnice na tento rok a jej spolupráci s MZVaEZ.

"Aktívne sa zapojila do kultúrnej časti nášho predsedníctva, mali celý rad vystúpení v Európe, Latinskej Amerike aj v Ázii. Spolupráca s Lúčnicou je veľmi intenzívna a bude pokračovať ďalej," potvrdil minister.

"Sme hrdí na to, že môžeme Slovensko reprezentovať na tých najvyšších úrovniach a ukázať originálnu slovenskú kultúru vo svete. Minulý rok to boli vystúpenia v Londýne, Moskve, v indonézskej Jakarte, na Taiwane, v Paríži, mali sme zájazdy v Južnej Amerike. Bol to obrovský zástoj, Lúčnica bola skoro stále v zahraničí, a popritom musí plniť aj program predpísaný doma," povedal pre TASR generálny riaditeľ Lúčnice, ktorá sa už teší na nové výzvy, patrí medzi ne aj ponuka opäť vystupovať v Latinskej a Severnej Amerike.