Európania chcú tromfnúť Star Wars, zaplatí to Čína

Za veľkofilmom Valerian stojí tínedžerská láska režiséra Luca Bessona.

2. feb 2017 o 14:53 Kristína Kúdelová

V jednej z hlavnej úloh vo filme Valerian and the City of a Thousand Planets hrá Cara Delevingne. Pripojí sa k nej Dane DeHaan, Rihanna aj Ethan Hawke.(Zdroj: YOUTUBE)

Za to, že sa Luc Besson v desiatich rokoch zamiloval do postavičky zo svojho obľúbeného komiksového príbehu, bude možno ešte európska kinematografia vďačná. Stará láska ho popohnala k tomu, aby nakrútil najdrahší film v jej histórii a vyrovnal sa ním americkým Star Wars.

Že sa chystá vážne narušiť monopol, ktorý Hollywood v tomto žánri mal, potvrdila jeho producentka a manželka Virginie Besson.

Film Valerian and The City of a Thousand Planets bude stáť 200 miliónov dolárov, ktoré sa práve teraz míňajú na špeciálne efekty. Už vyše pol roka sa vyrábajú v niekoľkých svetových štúdiách naraz, povedala pre časopis Le Point, a ešte to pár mesiacov potrvá. Bessonov zázrak by mal prísť do kín niekedy v júli.

Beatles z 28. storočia

Komiks Valerian vychádzal každú stredu na dvoch stranách v mládežníckom časopise. Hovorilo sa v ňom o dvoch tínedžeroch, štátnych agentoch z 28. storočia, ktorí boli poverení dôležitou misiou: v intergalaktickom meste Alpha, kde žili milióny rôznych druhov a rozhádali sa, mali zachovať mier. Bessonovi sa páčila pekná Laureline a závidel Valerianovi, že on je zasa frajer.

Luc Besson a jeho hrdinovia. (zdroj: EUROPACORP)

Producentke jeho filmovej adaptácie sa nepáči, že všetci hovoria len o vysokom rozpočte, bola by vraj radšej, keby sa sústredili na originálny spôsob, akým Besson komiks prerozpráva.

To my však zatiaľ nevieme, videli sme len 90-sekundový zostrih. Priznať sa mu dá zatiaľ len to, že je iný, ako býva pri akčných sci-fi filmoch.