Yoko Ono si trúfa. Dovolila sfilmovať svoj vzťah s Johnom Lennonom

Chystaný film má prebudiť mladých ľudí, no možno len nahnevá fanúšikov Beatles.

3. feb 2017 o 12:06 Eva Andrejčáková, Barbora Gvozdjáková

Fanúšikovia Beatles ju nemajú radi, mnohí z nich sú presvedčení, že ona stojí za rozpadom skupiny. Zviedla Johna Lennona a pobláznila mu hlavu. Vyvráti tieto dohady film, ktorá ona sama produkuje?

Už to je niečo, že Yoko Ono vôbec súhlasila, aby sa jej láska s Lennonom dostala vo filmovej podobe do kín. Nový film, ktorý zatiaľ nemá názov, zastreší scenárista Anthony McCarten.

Yoko Ono. (zdroj: SITA/AP)

Slávna dvojica nahrala spolu niekoľko albumov, napríklad Wedding Album, Some Time in New York City, Double Fantasy či Milk and Honey, verejne vystupovala proti vojne vo Vietname. Boli to aktivisti, bojovníci za mier, a preto sa dá predpokladať, že táto linka bude vo filme rovnako dôležitá ako tá romantická.

Spoluproducent Michael De Luca pre Guardian povedal: „Sústreďujeme sa na tému lásky a odvahy, aby sme inšpirovali mladých ľudí k vyššej aktivite. Aby si dokázali vytvoriť jasnú predstavu o svete, v akom chcú žiť.“

Scenár bude pokrývať obdobie sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď Yoko Ono a Johna Lennona uctievali ako celebrity. Film zahrnie Lennonov odchod od Beatles, spoločné hudobné kreácie s Yoko a, samozrejme, aj jeho vraždu na začiatku decembra v roku 1980.

Yoko a John koncom 70. rokov. (zdroj: SITA/AP)

Lennonov príbeh sa na filmové plátno dostal už viac ráz. V roku 2007 bol natočený film Chapter 27 (Zavraždenie Johna Lennona), ktorý sledoval skôr duševné rozpoloženie Marka Davida Chapmana, Lennonovho vraha. Chapmana si vo filme zahral Jared Leto.

Yoko v kine chýbala

Film Nowhere Boy z roku 2009 zasa zachytával Lennonove hudobné začiatky a až osudové stretnutie s Paulom McCartneym. A nedávno sme v našich kinách mohli vidieť dokumentárny film The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, ktorý pokrýva roky prvého koncertu v USA až po známy koncert na streche štúdia Abbey Road z 30. januára 1969.

Vzťahu Yoko Ono a Johna Lennona sa dokument vôbec nevenuje. Len v posledných minútach filmu si môže pozorný divák všimnúť učupenú postavu v blízkosti hudobníkov - Yoko.