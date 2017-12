Príbeh Barbary Haleovej prirovnávali k Popoluške

Hrala dosť milujúcich a oddaných manželiek. Postavu Delly Streetovej si obľúbila, lebo bola nezadaná.

2. feb 2017 o 18:36 Nina Sobotovičová

Vyzerala ako typické americké dievča od vedľa, čo jej zaisťovalo dostatok rolí milujúcich a oddaných manželiek. V sérii televíznych detektívok s názvom Perry Mason si však Barbara Haleová (18.4.1922 – 26.1.2017) zahrala slobodnú sekretárku.

„Nakrúcať sme začali na počiatku éry, keď ženy prestali byť iba gazdinkami v domácnosti,“ spomínala Barbara.

Guardian hovoril o príbehu z rozprávky

Jej cestu do Hollywoodu prirovnal britský Guardian k príbehu Popolušky. Ako devätnásťročnú študentku chicagskej Akadémie výtvarných umení si Barbaru všimol agent z modelingovej agentúry. Zopár jej fotiek poslal do filmového štúdia RKO, odkiaľ si Haleovú pozvali do Los Angeles.

Práve sedela na pohovore u riaditeľa, keď dostal nástojčivý telefonát. Hlas na druhom konci zháňal náhradu za herečku, ktorá náhle ochorela.

Prekvapenú študentku poslali rovno na pľac a Haleová tak debutovala vo filme Gildersleeve’s Bad Day.

Manžela spoznala pri nakrúcaní

Štúdio síce spomínalo okamžitú slávu, v skutočnosti mala Barbara vo filme jednu repliku a v záverečných titulkoch sa jej meno ani neobjavilo.

Podpísala však kontrakt s RKO a získala rolu vo filme Higher and higher po boku Franka Sinatru. Aj zmienku v záverečných titulkoch.

Počas spolupráce so štúdiom RKO spoznala aj svojho budúceho manžela, herca Billa Williamsa, s ktorým nakrútila film West of the Pecos. „Páčil sa mi, a tak som presvedčila režiséra, aby mu v tom filme dal nejakú rolu,“ spomínala s úsmevom.

Raymond Burr a Barbara Haleová ako Perry Mason a Della Streetová. (zdroj: Wikimedia CC)

Blysla sa v mnohých filmoch, no do povedomia divákov sa navždy zapísala ako šarmantná a prezieravá Della Streetová, sekretárka právnika Perryho Masona.

Za túto rolu dostala cenu Emmy. „Páčilo sa mi, že postava Delly nebola vydatá,“ spomínala Haleová. Keď prípady Perryho Masona oživila v podobe dvojhodinových filmov televízia NBC, Dellu si v nich opäť zahrala Barbara.