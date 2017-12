Anna Šišková: Spoločnosť stále viní ženy, keď ich muž bije

Herečku uvidia diváci opäť na obrazovkách v druhej sérii Tajných životov.

3. feb 2017

S Tajnými životmi sa na obrazovky vrátila aj vaša postava. Mária je odhodlaná starať sa o manžela, ktorý jej ubližoval. Zmení sa ich vzťah k lepšiemu?

Nádej, že sa človek môže zmeniť a bude napokon dobre, je vždy. Presne tomu verí aj moja postava. Mária je však aj trochu naivná a neuvedomuje si, že zmeniť sa nie je vôbec ľahké a skutočnosť sa neodvíja ideálne. Vždy prídu nové problémy a ak jej muž už aj nebude piť a nebude ju biť, neznamená to, že sa premení na dobrého, hoci chorého manžela. Jeho charakter je životom, akým žil, istým spôsobom už narušený.

Nové diely posúvajú dej ďalej. Príčiny sú uložené hlbšie v človeku a život s chorým manželom nebude pre Máriu vôbec taký, ako si vo svojej naivite predstavovala.

Nehnevalo vás, že vaša postava ani len neuvažovala nad tým, že by začala nový život bez človeka, ktorý ju takmer zabil?

Keby bol zdravý, asi by sa k nemu nevrátila, ale ktovie. Láska je slepá. Kým človek neprecitne a zo vzťahu sa nevymaní, je ochotný robiť veci, ktoré by pri zdravom rozume asi neurobil. Ale ja jej rozumiem. Aj keď jej muž v opitom stave ublížil, ostal teraz na lôžku, je imobilný a treba sa o neho starať. Čo by s ním bolo bez nej? Dala by ho do ústavu a žila by úplne sama? Aj jej by bolo samej v dome smutno.

Isteže, nijako ho neospravedlňuje, že bol opitý a aj keď nebol v stave normálnej príčetnosti, je plne zodpovedný za svoje činy. Ale predsa len, je jej rodina. Náplň Máriinho života tvorili ľudia, ktorých mala okolo seba, nič iné. Nemá prácu, v ktorej by sa videla.

Oboch spájal aj alkohol.

No veď to, k poháriku ju pritiahol práve on. Mária sa starala o deti a piť začala z pocitu bezradnosti a trápenia. Nemala k alkoholu od začiatku tak blízko ako on. Som však tiež presvedčená, že ešte viac než alkohol ich spája zlá sociálna situácia a spoločenská osamelosť, ktorá sa k nej viaže. Veľa manželstiev drží pokope len zlá finančná situácia. Ľudia nemajú peniaze a neprežil by každý sám. Nemajú kde bývať, sú preto nútení zdieľať jeden priestor. Ak by mali dostatok prostriedkov, možno by už spolu nežili. Na druhej strane vďaka tomu dokážu spoločne prekonať aj zlé obdobia a možno im raz svitne na lepšie časy. Mária sa v druhej sérii zblíži aj s dcérou a vnúčatkom.

Divákov seriál oslovil iste aj vďaka tomu, že situácie pôsobia naozaj ako zo života a ich psychológia je uveriteľná. Bolo nakrúcanie druhej série v azylovom dome niečím iné?