Ľudia nevedia, prečo sa im jeho film páči. Aj tak je režisér La La Landu hviezdou

Mladí režiséri vytlačili z Oscarov snaživých starých klasikov.

3. feb 2017 o 18:17 Kristína Kúdelová

Konečne sa mu to podarilo. Steven Spielberg sa už dlho pokúšal nakrútiť lovestory, márne však hľadal vhodnú tému. Až keď si uvedomil, že ju našiel v knižke, ktorú číta svojim deťom, mohol si splniť starý sen.

Dalo by sa povedať, že Spielberg sa aj v sedemdesiatich rokoch pokúsil nerezignovať, nezaspať, nanovo sa definovať. Odkázal divákom, že od neho môžu čakať aj niečo iné ako sci-fi alebo vojnovú drámu.

A predsa to akosi odišlo dostratena. Minimálne to nijako zvlášť nedojalo americkú filmovú akadémiu, ktorá nevidela dôvod, aby ho tento rok nominovala na Oscara v režisérskej kategórii.

Nie je v tom sám. Časopis Hollywood Reporter dokonca odvážne tvrdí, že v Hollywoode nastáva výmena generácií. Najväčšie legendy prežijú oscarový večer bez vzrušenia a súťažné napätie si vyskúša nová garda, ktorú ešte publikum nestihlo celkom spoznať.

Čo urobili starí klasici zle, že sa nepresadili? A za čo americká akadémia ocenila mladších? Ponúkame porovnanie ich filmov.

Steven Spielberg: Kamoš Obor

Spielberg adaptoval knižku Roalda Dahla, v kamarátstve medzi dievčatkom bez rodičov a jediným obrom, ktorý nemal ničiteľské potreby, videl príbeh o priateľstve a inakosti. Najviac mu vyšli sekvencie, keď boli netradiční kamaráti v Buckinghamskom paláci, tie sú duchaplné, naopak, v akčných scénach, kde sa obri navzájom kántria, veľa originálnych nápadov nemal.

A americká akadémia už v minulosti dokázala odignorovať aj lepšie rozprávky, napríklad Hobita.

video //www.youtube.com/embed/3kZPoLY8f08

Clint Eastwood: Sully

Starý kovboj tentoraz neurobil ani toľko ako Spielberg. Clint Eastwood sa držal svojej starej zaručenej formuly, nakrútil ďalší zo série hrdinských filmov. Vrátil sa v ňom k Zázraku na rieke Hudson z roku 2009 a Toma Hanksa obsadil do úlohy pilota, ktorému sa aj napriek vážnej technickej chybe podarilo lietadlo aj s celou posádkou bezpečne dostať na "zem". Teda na vodu.

Je príjemné pozerať takého napínavé filmy, Eastwood ich nakrúcať vie. Možno si však teraz v akadémii uvedomili, že Američania teraz bytostnejšie prežívajú iné ohrozenia ako núdzové pristátia.

video //www.youtube.com/embed/mjKEXxO2KNE

Martin Scorsese: Silence

Dnes už by málokomu napadlo, že Martin Scorsese v stredoškolskom veku prispôsobil svoje štúdiá snu, že bude misionárom. Skôr by sme povedali, že vyrastal na ulici a do života ho vypravili gangstri. A predsa. Preto nie je až takým prekvapením, že zanechal gangsterky a tentoraz nakrútil film o katolíckych misionároch, ktorí v 17. storočí prišli šíriť evanjelium do Japonska.

Ocenením nech preňho je, že si ho so záujmom pozrel pápež František priamo vo Vatikáne. Americká akadémia sa nehnala, aby ho nominovala za najlepšieho režiséra. Pred desiatimi rokmi mu dala Oscara za film Na druhej strane, čím vykompenzovala jeho dlhoročné čakanie na prestížnu cenu. A možno usúdila, že na ďalšieho dokáže počkať znovu.

video //www.youtube.com/embed/ASU4wvY0CbE

Oliver Stone: Snowden

Známy hollywoodsky ľavičiar už niekoľko rokov hovorí, že Edward Snowden je hrdina. Napriek tomu nakrútil Oliver Stone film, ktorý nie je žiadnou politickou agitkou, ale inšpiratívnou a napínavou úvahou o tom, ako by mali demokratické štáty pristupovať k politike národnej bezpečnosti a nesiahať pritom na slobodu svojich občanov.

Ani on však nemohol dúfať, že ho konzervatívne naladená akadémia ocení, keď má už dlhodobo povesť provokatéra.

video //www.youtube.com/embed/QlSAiI3xMh4

Mel Gibson: Hacksaw Ridge

Opačný príklad je napodiv Mel Gibson. Herec a režisér, ktorý má v registri trestov niekoľko násilných opileckých výpadov, urážok policajtov a židov, sa v Hollywoode dostal na čiernu listinu.