Nahral najlepší britský album. V júli vystúpi na Pohode

Trenčiansky festival oznámil ďalších účinkujúcich zo svojho programu. Medzi nimi aj držiteľa ceny Mercury.

7. feb 2017 o 9:23 Marek Hudec

BRATISLAVA. Pred niekoľkými týždňami sme mohli počuť jeho hlboký tenorový hlas v novej pesničke Gorillaz. Angličan Benjamin Clementine sa teraz chystá na vystúpenie na trenčianskom letisku v júli. Festival Pohoda ho totiž v utorok ráno pridal do svojho programu.

video //www.youtube.com/embed/5d3yeszApV8

Clementine sa roky sa potuloval ulicami Paríža bez peňazí a bez domova. Osamelo spieval v prítmí metra a nečakal, že sa raz stane hviezdou. Dnes ho už chváli Paul McCartney a Björk, ktorá ho pozvala na svoje vystúpenie.

Podľa poroty prestížnej britskej hudobnej ceny Mercury bola jeho debutová nahrávka At Least For Now tým najlepším, čo na britských ostrovoch v roku 2015 vzniklo. Dokonca ešte lepšie, než albumy oveľa populárnejších interpretov ako Aphex Twin alebo Florence and the Machine. Clementine zaujal hlavne prenikavým spevom v piesňach, kde ho sprevádzajú dramatické klavírne tóny. V textoch často rozoberá otázky samoty a odcudzenosti.

Inšpirácie čerpá aj z literatúry, v mladosti ho zaujali diela Prekliatych básnikov a spisovateľa Jamesa Baldwina, ten sa vo svojich románoch zaoberá problematikou menšín.

Okrem Clementina Pohoda ešte oznámila ďalších dvoch nových účinkujúcich.

Americkú skupinu Future Island takmer nikto nepoznal, kým nevystúpila v nočnej šou Davida Lettermana. Vďaka emotívnej pesničke Seasons (Waiting On You) a tancom ich speváka Samuela T. Herringa sa stali fenoménom na Youtube. Magazín Pitchfork skonštatoval, že to bola najlepšia skladba, aká v roku 2014 vznikla.

„Ročné obdobia sa striedajú, chcel som v tebe nájsť jemnosť, ale unavilo ma meniť sa preto,“ spievajú v nej a navodzujú melancholickú a romantickú atmosféru podporenú silnými syntetizátorovými melódiami. Future Islands práve pripravujú nový album The Far Field, ktorý zverejnia v apríli.

video //www.youtube.com/embed/-5Ae-LhMIG0

Posledným novým účinkujúcim v programe Pohody je nemecký DJ a elektronický producent Boys Noize (vlastným menom Alexander Ridha), ktorý je známy remixami piesní od Depeche Mode, Daft Punk alebo Snoop Doga. Magazín Rolling Stone ho zaradil do rebríčka desiatich najlepších Djov na svete.