Grammy spôsobili Adele traumu. V nedeľu sa pokúsi ju prekonať

Organizátori sľubujú, že si počas cermoniálu pripomenú aj dve zosnulé hudobné osobnosti: Georgea Michaela a Princa.

9. feb 2017 o 14:13 Marek Hudec

Pred rokom to bolo najočakávanejšie vystúpenie udeľovania cien Grammy. Britská speváčka Adele sa vtedy už niekoľko týždňov tešila z veľkého úspechu jej najnovšieho albumu 25. Lámal rekordy predajnosti. Na pódiu mala zaspievať smutnú baladu All I Ask a naplno predviesť silu svojho hlasu. Nakoniec z toho však bolo najväčšie sklamanie večera.

Už po prvých minútach bolo počuť, že technicky niečo nie je v poriadku, čo vykoľajilo aj samotnú speváčku a jej výkon potom znel falošne. Tento neúspech jej vyčítali mnohé médiá a Adele kvôli tomu celý deň preplakala.

Na vine bol mikrofón, ktorý padol na struny klavírneho krídla, bránila sa speváčka na twitteri. Teraz sa pripravuje na opravu. Druhú šancu dostane na tohtoročných Grammy, ktoré sa budú udeľovať v nedeľu v noci. Adele je veľkým favoritom večera, so svojou predchádzajúcou nahrávkou získala šesť cien.

video //www.youtube.com/embed/xZ2UQ8Oc6Ek

Metallica + Lady Gaga

Adele však museli dlho presviedčať, aby sa na pódium ceremoniálu vrátila. Jeden z producentov televíznej šou Kenny Ehrlich povedal, že sa celý rok snažili speváčke blamáž vynahradiť.

„Chvíľu to trvalo. Oslovil som ju, ale minuloročné vystúpenie spôsobilo ranu a trvá, kým sa zahojí,“ hovorí Ehrlich. Všetko je už pravdepodobne v poriadku a organizátori cien avizujú, že vystúpenie Adele bude jedno z najveľkolepejších.

Okrem toho sú všetci zvedaví, ako bude vyzerať spojenie Metallicy a Lady Gaga.