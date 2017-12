Berlinale chce ukázať naše rozčarovanie. Predvedú sa na ňom aj Slováci

Predstavujeme vám najzaujímavejšie filmy z tohtoročného programu významného festivalu.

9. feb 2017 o 14:54 Miloš Ščepka

„Európu obchádza strašidlo: strašidlo rozčarovania z globalizácie a zmätku zo zlyhania veľkej utópie.“ Týmito slovami uviedol 67. medzinárodný filmový festival v Berlíne jeho riaditeľ Dieter Kosslick.

Vybrať filmy, ktoré odrážajú náhle globálne zmeny posledného roka, nebolo ľahké. Možno aj preto sa rast Berlinale, príznačný pre posledné desaťročia, nateraz zastavil. Festival uvedie menej filmov, no i tak je to úctihodné číslo 399 snímkov.

O to vzácnejšie je, že Slovensko sa podieľalo hneď na troch snímkach hlavného programu. Česká republika má na Berlinale päť filmov. Z toho tri sú spoločné česko-slovenské koprodukcie.

O zlatých a strieborných medveďoch rozhodne porota vedená holandským scenáristom a režisérom Paulom Verhoevenom (RoboCop, Total Recall, Vesmírna pechota).

Súťaž a celý festival otvára francúzsky hudobný životopis o geniálnom rómskom hudobníkovi Djangovi Reinhardtovi z Nemcami okupovaného Paríža Django v réžii debutujúceho Etienne Comara.

Django Reinhardt v novom filme. (zdroj: Outnow.ch)

Z tvorby svetoznámych filmárov sa do hlavnej súťaže dostali len tri snímky – prvou je romantická dráma Return to Montauk Volkera Schlöndorffa so Stellanom Skarsgårdom a Ninou Hossovou.

video //www.youtube.com/embed/5_6k3PmIWEw

Sally Potter pripravila film The Party s Cillianom Murphym, Timothym Spallom a Kristin Scott Thomasovou.

video //www.youtube.com/embed/W_3BCLgdHhQ

Slovensko má svoju účasť na koprodukcii drámy Agnieszky Hollandovej Cez kosti mŕtvych.

video //www.youtube.com/embed/1cXamqqPtFw

Do hlavnej súťaže sa však tohto roku dostali aj filmy čilské, rumunské, maďarské a senegalské. Zaujímavosťou je čínsky súťažný celovečerný kreslený film Hao ji le (Have a Nice Day).

video //www.youtube.com/embed/mbfzSExle8k

V hlavnej prehliadke no mimo súťaž festival uvedie s napätím očakávané pokračovanie kultovej snímky Dannyho Boylea T2 Trainspotting.

video //www.youtube.com/embed/oQlaYKP996c

Tvorbe slávnych etablovaných filmárov a zaujímavým témam je tohto roku určená nesúťažná prehliadka Berlinale Special, kde medzi dvadsiatkou diel absolvuje svetovú premiéru i česko-slovenská koprodukčná historická dráma Masaryk v réžii Juliusa Ševčíka.

video //www.youtube.com/embed/zup6yLt9lsk

Najlacnejšie vstupenky (od 4 eur) má prehliadka filmov pre deti a mládež Generation, ktorá práve oslavuje štyridsiate výročie. O Skleného medveďa v nej hrá 62 celovečerných a krátkych diel zo 41 krajín. Medzi nimi i slovensko-česká koprodukčná snímka Ivety Grófovej Piata loď.

video //www.youtube.com/embed/7aydXwwAHC8

V sobotu 18. februára desaťdňový festivalový maratón 67. Berlinale uzatvorí svetová premiéra amerického superhrdinského akčného thrilleru Logan režiséra Jamesa Mangolda s Hughom Jackmanom v populárnej role X-Mana Wolverina.