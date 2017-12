Dizajnérka Ikey: O štyridsať rokov chcem sedieť v tej istej kancelárii

Aké produkty Ikea používate každý deň?

Je ich fakt veľa! Doma mám asi osemdesiat percent zariadenia z Ikey. Najradšej mám asi kuchynské potreby. Jeden z mojich najobľúbenejších produktov je karafa so širokým hrdlom, tú používam od rána do večera, ráno v nej mám čaj a večer víno alebo vodu.

V Ikey je len dvanásť dizajnérov na plný úväzok, ako ste sa stali jednou z nich?

Bola to v podstate náhoda. Pracovala som dlho ako dizajnérka a vo svojom štúdiu som zastávala tie isté hodnoty ako Ikea. Na jednej výstave som sa stretla so zástupcami firmy a toto náhodné stretnutie dopadlo mimoriadne dobre. O dva týždne som už pre nich pracovala. Som veľmi zvedavá a chcela som skúšať nové veci a chcela som vidieť, ako Ikea funguje. Už odmalička som mala doma tieto produkty a, samozrejme som bola zvedavá, ako sa vyrábajú a aké to je z dizajnérskeho hľadiska.

Bol rozdiel medzi realitou a vašimi očakávaniami veľký?

“ Veci, ktoré dnes navrhnem, skončia v miliónoch domácností. Mám pocit, že teraz naozaj môžem niečo zmeniť. „

Veľký. Vôbec som nevedela, že v tíme bude toľko ľudí zapojených do procesu navrhovania a výroby. Dovtedy pre mňa Ikea znamenala hlavne kvalitný produkt za dobrú cenu, no potom som si uvedomila tú veľkosť, množstvo ľudí a hlavne spoločenský dosah, keď robíte produkty v takom obrovskom objeme. Veci, ktoré dnes navrhnem, skončia v miliónoch domácností. Mám pocit, že teraz naozaj môžem niečo zmeniť. No zodpovednosť je obrovská a je ťažké o tom každodenne uvažovať. Musím tie výrobky urobiť naozaj dobré.

Aké je byť v tíme v Ikea? Vraj sa podobá na klub so špeciálnymi pravidlami.

Hovoríme, že keď raz začnete pracovať pre Ikea, už z nej neodídete, pretože tú prácu milujete. Firma sa zaujíma o spolupracovníkov, akú prácu robíme, je tam sloboda, aby ste mohli pracovať svojím spôsobom, atmosféra je veľmi otvorená novým nápadom. Dvaja moji kolegovia pracujú pre Ikeu štyridsať rokov. Aj ja si viem predstaviť, že o štyridsať rokov budem sedieť v tej istej kancelárii.

Je váš tím vo švédskom Älmhulte medzinárodný?

Medzi dizajnérmi som jediná z inej krajiny, ostatní sú Švédi. Je to tiež súčasť dedičstva firmy. Aj preto pracujeme v dedine, kde Ikea začala. Ale máme aj asi stovku dizajnérov z celého sveta, s ktorými spolupracujeme.

Ikea je celosvetový fenomén, v mnohých krajinách je to synonymum pre bytový dizajn. Čo podľa vás rozhodlo o tom, že je taká univerzálne populárna?

Má niečo pre každého, má veľký výber. Dávala tiež vždy dôraz na kvalitu. Vo Fínsku vieme, že v Ikei nájdeme minimalistický škandinávsky dizajn, biele, sivé a čierne veci a jednoduché minimalistické tvary.

Časť úspechu Ikey vraj tkvie aj v tom, že si ľudia sami nábytok skladajú, že je to akoby lego pre dospelých. Súhlasíte?

Presne tak. Je to jedna z najťažších úloh počas dizajnovania výrobku – ako sa to bude skladať. Snažíme sa, aby bolo skladanie jednoduchšie a zábavnejšie. Prispieva to aj k udržateľnosti – keď niečo sami vyrobíte, máte k tomu vzťah. To vás motivuje, aby ste si výrobok nechali, dobre sa oň starali alebo ho opravili.

Mnohé názvy produktov znejú švédsky, hoci je to medzinárodná značka. Majú všetky význam?

V podstate áno. To švédske znenie je súčasť dedičstva spoločnosti. Máme určitú logiku, ako sa produkty nazývajú, napríklad pracovné stoličky a pracovné stoly majú mužské mená, všetky textílie, závesy a vankúše majú ženské mená, všetky koberce sa nazývajú podľa miest.

Niektoré produkty však majú v iných jazykoch smiešne alebo vulgárne významy, takže sa musia premenovať (na Slovensku to bol napríklad koberec Hoven, pozn. redakcie).