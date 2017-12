Fallgrapp: Pop sa na Slovensku mení, musí sa zmeniť aj vkus rádií

Elektronická hudba môže niekedy pôsobiť ako dielo robota. Juraj Líška sa to snažil zmeniť na novom albume V hmle.

10. feb 2017 o 18:14 Marek Hudec

V septembri sa na internete objavila prvá popová pieseň, ktorú vyrobila umelá inteligencia. Mala pripomínať najväčšie hity Beatles a možno by ste vôbec nerozpoznali rozdiel. Elektronická hudba môže tiež niekedy pôsobiť roboticky, chladne, sterilne, hlavne ak často vzniká len na jednom počítači.

Slovenskému hudobníkovi Jurajovi Líškovi z Dubnice nad Váhom to prekážalo. Pred tromi rokmi preto vytvoril projekt Fallgrapp. Chcel v ňom robiť trochu inú elektroniku, než na akú sme zvyknutí. „Vždy v tých piesňach chcem mať niečo živé. Či už husle, nejaký hudobný nástroj alebo hlasy, aby pesničke dodali trochu tepla,“ hovorí.

Rieka bola úspech. V jedinej slovenskej hudobnej ankete Radio_Head Awards jeho nahrávku poslucháči verejnoprávneho Rádia_FM vybrali ako album roka a prisúdili mu ďalšie tri ceny. Pomohlo to Líškovi v tom, že sa odvtedy začal hudbou živiť.

video //www.youtube.com/embed/BoPlMeWVNKs

Kontakt s hudbou

Nie veľa hudobníkov si to na Slovensku môže dovoliť. Juraj Líška sa však nevenuje len vlastnej tvorbe, ale už vyše roka pripravuje skladby do rôznych reklám, dokumentov, počítačových hier a teraz napríklad pracuje na zvukoch do aplikácie, ktorá nám pomôže lepšie nahliadnuť do ľudského tela.

Odkedy vydal svoj debut, veľa sa zmenilo aj na hudobnej scéne. V zahraničí začali trendy udávať internetové služby a istú časť príjmov má Líška mesačne aj z toho, že ľudia počúvajú jeho piesne na youtube, spotify alebo na deezeri.

„U nás sa to stále ešte nedá porovnať s príjmami, ktoré mám z predaja albumu." Myslí si, že človek chce mať fyzický kontakt s hudbou. „Na druhej strane sa to však čoskoro podľa mňa vyrovná. Človek si zrejme rozmyslí, či si zaplatí za digitálnu verziu piesní, alebo si ich zadarmo vypočuje na streamovacích službách.“

Fallgrapp si preberá cenu na cermoniáli Radio_Head Awards. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Von zo šablón