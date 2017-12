Zomrela džezová legenda Al Jarreau

Volali ho akrobatom scatu a jeho hlas môžeme počuť aj v slávnej charitatívnej piesni We Are the World.

12. feb 2017 o 23:14 Marek Hudec

Alwin Lopez Jarreau sa narodil 12.marca 1940 v americkom Milwaukee do rodiny kazateľa a učiteľky. Zomrel 12. februára 2017(Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 2 17 Mal dar hlasom napodobniť každý hudobný nástroj a takmer každý zvuk. Americký džezový spevák Al Jarreau sa preslávil talentom na scat - improvizovaný štýl spevu, pri ktorom sa často používajú len slabiky alebo sa spieva bez artikulácie. Bol majstrom tejto techniky, prezývali ho akrobatom scatu. Džezová legenda v nedeľu ráno zomrela vo veku 76 rokov, informoval o tom jeho manažér Joe Gordon. Príčina smrti je zatiaľ neznáma, aj keď speváka nedávno hospitalizovali kvôli vyčerpanosti a pred týždňom oznámil, že už nebude vystupovať. video //www.youtube.com/embed/otVH5cv9z1A Vyhral sedem cien Grammy, popularitu získal svojimi televíznymi vystúpeniami a počuť ho môžete v známej charitatívnej piesni We Are The World, kde spieva druhý verš. V roku 2001 zas získal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Do povedomia širšieho publika sa zapísal v osemdesiatych rokoch, keď najprv vydal svoj prelomový album Breakin´ Away, z ktorého predal milión kópií. Čoskoro už vystupoval na Broadway a nahral aj pesničku pre seriál Moonlighting. Bola jedna z jeho najznámejších. Ako umelca ho najviac inšpirovali džezový spevák Jon Hendricks a autor balád Johnny Mathis. Jarreau mal veľkú úctu k džezu, tvrdil, že jeho vplyv môžeme nájsť vo väčšine pesničiek populárnych spevákov z konca dvadsiateho storočia. "Džez má mnohé definície. Akokoľvek k nemu budeme pristupovať a snažiť sa opísať jeho esenciu, musíme si uvedomiť, že je to dynamická a premenlivá forma hudba," hovoril v rozhovore pre Chicago Tribune. video //www.youtube.com/embed/vXwcacayJzA "Nemôžeme hovoriť o džeze v tridsiatich alebo štyridsiatich rokoch. Neviaže sa totiž len čas, ale mení sa aj podľa miesta, a preto na jeho pleciach vznikla hudba, ktorú spieva Michael Jackson alebo Sting." Na Slovensku vystupoval Jarreau v roku 2008 a veľmi sa na koncert tešil: "Prvýkrát som o vašej krajine počul ešte v detstve. Sused bol Slovák a vlastnil bar, kde od rána do večera znela polka a ľudia tam spievali a tancovali celé dlhé roky. Raz som sa doň zatúlal aj ja a odvtedy viem o Čechoslovákoch," povedal Jarreau na Košických jazzových dňoch.