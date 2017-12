Zabudnite na svetové problémy a riešte lásku, odkazujú Briti

Britské filmové ceny potvrdili oscarového favorita.

12. feb 2017 o 23:25 Kristína Kúdelová

LONDÝN, BRATISLAVA. Briti boli zase raz veľkorysí, národnú filmovú cenu BAFTA za najlepší film roka pridelili americkému La La Landu. Muzikálu, ktorý sa začína ako bezstarostná romanca a končí sa ako vážny príbeh dvoch ľudí, ktorí pochopia, ako veľmi im rozličné ambície môžu ovplyvniť silu ich lásky.

Spomedzi ostatných kandidátov na hlavnú cenu BAFTA to bol pritom ten jednoduchší film. Teda, ak hodnotíme jeho obsah. Súťažila o ňu napríklad rodinná dráma bez nároku na happy end Miesto pri mori alebo rozprávanie o identite a hľadaní stratených koreňov vo filme Lion. A najmä, Briti nakrútili výbornú drámu Ja Daniel Blake. Režisér Ken Loach a scenárista Paul Laverty vystihli frustráciu ľudí, ktorých sociálne úrady a väčšinová spoločnosť stigmatizujú za to, že sú nezamestnaní.

Vlani za ňu získali Zlatú palmu na festivale v Cannes. Na nedeľňajšej ceremónii v Londýne sa mu ušla cena "len" pre najlepší britský film.

Keď sa stretnú on a ona

Herečka Emma Stone aj cítila potrebu to okomentovať. "Žijeme časy, ktoré nás rozdeľujú, preto je vzácne, že sme sa tu vďaka cenám BAFTA stretli a mohli osláviť dar tvorivosti. Tá prekonáva hranice medzi ľuďmi a pomáha im, že sa necítia takí osamelí."

Mladú Američanku vyhlásila britská filmová akadémia za najlepšiu herečku. A tak ako ona s cenou do USA odchádza aj Damien Chazelle, najlepší režisér.

Ak mal vlani niekto chuť s réžiou experimentovať, rozhodne to bol on. To, čo vo filme La La Land rozpráva, žiadnym objavom nie je: on je džezový talent, ona talentovaná herečka. Keď sa stretnú, vyrozprávajú si svoje sny - a potom nasleduje realita. Chazelle si však život skomplikoval tým, že z toho urobil muzikál. Svojich hercov - okrem Emmy Stone aj Ryana Goslinga nechal spievať a scény riadne roztancoval. No napriek tomu, že ich musel strihať na hudbu, pohodlne sa v nich pohyboval a využíval pritom niekoľko plánov v hĺbke poľa.

video //www.youtube.com/embed/0pdqf4P9MB8

Koho to ocenili?

Nedá sa nevšimnúť, že si zobral inšpiráciu zo starých muzikálov, kde bolo ešte všetko sýtočervené, sýtožlté a sýtomodré. Nedá sa tiež nevšimnúť, že bezstarostne mieša reálie z 50. rokov so súčasnosťou a popritom aj ľahké tóny s hlbokou melanchóliou. A to má chlapec len tridsaťdva rokov.

Briti potvrdili, že bude veľkým favoritom na Oscary, ktoré vyhlásia 26. februára. Napokon, dnes filmoví fanúšikovia hovoria o La La Lande. Nie vždy v tom pozitívnom zmysle slova. Naopak. Nevedia sa dohodnúť, či je to po a: originálne dielo, alebo po b: len vykalkulovaná a dobre nablýskaná hlúposť.

My sa prikláňame k áčku.

Keď sa bude o filme roka rozhodovať v Hollywoode, napätie bude zrejme vytvárať dráma Miesto pri mori. Aj na ňu Briti mysleli. Režisérovi Kennethovi Lonerganovi dali cenu BAFTA za najlepší adaptovaný scenár a Caseyho Afflecka v hlavnej úlohe vyhlásili za najlepšieho herca.