Grammy 2017: Adele sa chcela vzdať ceny za album roka

Beyoncé vystupovala tehotná. Pozrite si víťazov najvýznamnejších hudobných cien.

13. feb 2017 o 6:09 Marek Hudec

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Nerobila akrobatické kúsky a veľmi ani netancovala. Speváčka Beyoncé čaká dvojičky, no to jej nezabránilo vystúpiť na ceremoniáli odovzdávania cien Grammy v Los Angeles.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Beyoncé má najviac nominácií na Grammy. Zaslúži si vyhrať

Bola to udalosť večera, pretože svoj spev doplnila o vizuálnu šou plnú odkazov na kresťanstvo a staroveké božstvá. Tanečnice boli na pódiu usadené pri stole ako pri výjave Poslednej večere a speváčka sa na pódiu objavila takmer nahá ako africká bohyňa Mami Wata symbolizujúca krásu a peniaze.

A aj keď mala so svojím inovatívnym albumom Lemonade najviac nominácií na tohtoročných Grammy, z deviatich premenila len dve a tie najdôležitejšie získala Adele za baladické piesne na nahrávke 25. Udelili jej ceny za pieseň roka (Hello), nahrávku aj album roka.

video //www.youtube.com/embed/ctuggqUSITM

Adele sa však zdalo, že si hlavnú cenu úplne nezaslúži. "Nemôžem ju prijať," vyhlásila na konci večera a pochválila album, ktorý nahrala Beyoncé, aký je monumentálny a úchvatný. "Vždy vieš dojať moju dušu," odkázala kolegyni a tiež rozpačito dodala, že by si želala, aby bola Beyoncé jej mamou.

Fastlove

Adele mala za sebou náročný večer s dvomi speváckymi vystúpeniami. Jedno z nich sa však opäť nepodarilo. Pred rokom jej spev pokazili problémy s mikrofónom a zvuk ani teraz nebol v poriadku.

Mala zaspievať pieseň Fastlove od Georgea Michaela na počesť zosnulej hudobnej ikony, no celé to radšej zastavila a so slzami v očiach požiadala, nech môže začať odznova. "Nemôžem dovoliť, aby sa mi to stalo znovu," povedala v polovici.

Mikrofón teraz nefungoval spevákovi Metallicy Jamesovi Hetfieldovi. Na pódium jeho kapela vystúpila s popovou speváčkou Lady Gaga a bola to prekvapivo vhodná kombinácia.

Bruno Mars na odovzdávaní Grammy vzdáva poctu zosnulému Princovi. (zdroj: TASR/AP)

Nevieme, čo príde zajtra

Päť cien získal posmrtne David Bowie. Je škoda, že ho nenominovali na album roku, víťazom so svojou poslednou nahrávkou Blackstar bol skôr v menších žánrových kategóriách.

Medzi nominovanými bola tento rok aj česká speváčka. Mezzosopranistka Magdalena Kožená však nepremenila svoju nomináciu v kategórii klasických vokálnych albumov.

Grammy prekvapili tým, ako málo sa vyjadrovali k súčasnej politickej situácii v Spojených štátoch. Prvý odkaz vyslovil v úvode večera moderátor James Corden, keď zarapoval: "Užite si dnešok, kým sa dá, veď s prezidentom Trumpom nevieme, čo príde zajtra."

Dlho sa potom k téme hudobníci nevyjadrovali, až kým na pódium prišla skupina A Tribe Called Quest. Raper Busta Rhymes zakričal: "Chcem len poďakovať pánovi prezidentovi - agentovi oranžovému, za to, ako neustále rozdúchava zlobu." Piesňou We the People sa snažili zosmiešniť Trumpov zákaz pre moslimov.