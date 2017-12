Grammy udeľujú dinosauri, nerozoznajú talent

Adele si hlavnú cenu naozaj nezaslúžila.

13. feb 2017 o 13:24 Marek Hudec

Grammy sú ako dinosaurus. Neukazujú skutočný obraz toho, čo je dnes vo svete hudby zaujímavé, neoceňujú talent a ignorujú menšiny. S takouto výčitkou sa afroamerický spevák Frank Ocean rozhodol na jeseň neposlať svoju novinku Blonde do súťaže.

Na ceremoniál odovdávania neprišiel nielen on, ale ani raperi Kanye West či Drake, ktorí boli tiež medzi nominovanými. Ukázalo sa potom, že ich bojkot cien Grammy mal opodstatnenie.

V nedeľu v noci Nahrávacia akadémia uprednostnila to, čo je populárne, pred tým, čo je inovatívne a inšpiratívne. Beyoncé mala so svojou skvelou nahrávkou Lemonade šancu zvíťaziť v deviatich kategóriách, odniesla si však nakoniec len dve ceny. Aká je to pravdepodobnosť? Takmer jedna k piatim.

Veľkým víťazom večera bola naopak britská speváčka Adele, ktorá získala najvýznamnejšie Grammy a sama priznala, že to je trochu nespravodlivé: „Nemôžem to prijať,“ hovorila, keď dostala cenu za album roka.

Dokonca sa chvíľu zdalo, že by sa jej vzdala v prospech Beyoncé: „Vždy vieš dojať moju dušu,“ odkázala kolegyni z pódia. Keby sa ceny skutočne vzdala (bola by druhou v dejinách po Sinead O´Connor), odkázala by tým skutočne silné stanovisko. A mala to spraviť.

Zhoda s celým svetom

Pre Beyoncé to nebola prvá porážka na cenách Grammy. Speváčka síce drží rekord za najviac cien, ktoré kedy žena dostala za jeden večer, ale cenu za album roka ešte nedostala. Túto kategóriu černoch vyhral naposledy v roku 2008, bol to džezman Herbie Hancock.

Akadémia presne takto minulý rok odignorovala veľkého favorita večera rapera Kendricka Lamara. Mal jedenásť nominácií, no nakoniec vyhral len v žánrových kategóriách. Posledné dva roky teda Akadémia odignorovala dva inovatívne albumy so silným spoločenským posolstvom o právach černochov a cenu za najlepší album naopak vyhrali tie nahrávky, ktoré sa v danom roku aj najlepšie predávali.