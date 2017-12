Domácej fantastike kraľoval Zabijak z Pressburgu

Slovenská fantastika zažila mimoriadne úrodný rok. Nastavila vysokú latku nielen kvantitou, ale aj kvalitou.

14. feb 2017 o 13:37 Lucia Lackovičová

V apríli vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis zbierka starších aj novších poviedok Alexandry Pavelkovej pod názvom Medzi nami – umne zostavený výber toho najlepšieho z jej poviedkovej tvorby a fantastika, ktorá zostane dlho doznievať v čitateľových útrobách.

Mnohé z textov už predtým zarezonovali v rôznych súťažiach. Titul prezrádza veľa, zbierka je o vzťahoch, o ľuďoch či iných bytostiach, ktoré sú, ako inak, medzi nami.

Bardi aj debutanti

Kniha sa krstila na Slavcone, rovnako ako Prízraky na Devíne od Juraja Červenáka. Milovníkom Čierneho Rogana dozaista neunikla. Ide totiž už o siedmu knihu z tejto série, ktorú čitateľom prináša Artis Omnis.

Ak ste doteraz žili v jaskyni a Červenák vám nič nehovorí, asi ste si povedali, že začínať sériu siedmou časťou nie je práve najmúdrejšie. Nuž, azda nie je, ale túto knihu môžete čítať aj samostatne, bez znalosti tých predošlých.

V románe, ktorý sa dá zaradiť aj k historickej fikcii, sa stretnete s kniežaťom Pribinom, černokňažníkom Roganom, jeho vlkom Goryvladom, s Mojmírom, Kvašnajom a mnohými ďalšími. Je popretkávaná slovanskou mytológiou s prvkami nastupujúceho kresťanstva a tomu všetkému kraľuje strhujúca akcia.

Minuloročný Slavcon uviedol do života aj fantastický literárny brak Krajina kanibalov narcistického a nebojácneho autora Marka E. Pochu. Mark si stavia svoj autorský imidž na extrémoch, póze a prekvapovaní.

Podobná je aj táto kniha. Číta sa jedným dychom (pretože skrátka chcete vedieť, ako to dopadne) a napriek očakávaným brutálnym scénam väčšinou s úsmevom na perách. Subtílnou knižočkou o slovenských študentoch, ktorí sa vydali do peruánskeho pralesa a tam stretli ľudožrútov, svet obšťastnilo vydavateľstvo Hydra.

V júni predstavila Vladimíra Šebová svoju prvotinu Insomnia. Sci-fi (ktoré tak na prvý pohľad ani nevyzerá) z dielne vydavateľstva Citadella sa stretlo s pomerne veľkým ohlasom. Dej je zasadený do Londýna, v ktorom sa hrdinka Sara pasuje s totálnou nespavosťou a aj so záhadami a láskou.

Je to prvá časť trilógie pre mladých dospelých, ktorá má všetko, čo sa od dnešného potenciálneho bestselleru vyžaduje vrátane zaujímavého marketingu s peknou a prehľadnou webovou stránkou, knižným trailerom a ukážkovými kapitolami. Počíta sa s jej prekladmi do češtiny a angličtiny, takže Šebová by do budúcna mohla byť zaujímavý slovenský young adult export.

V auguste uzreli svetlo sveta Tiene nad Veligradom. Ivana Jungová sa pustila do fantastiky pre mladých dospelých z obdobia Veľkej Moravy. Príbeh mal okrem iného aj ambíciu priviesť mladších čitateľov k záujmu o tento žáner a námet. Na to, že ide o autorkinu románovú prvotinu, je to príjemné prekvapenie. Ohlas môže mať najmä u mladšieho publika, ktoré sa ňou môže zahĺbiť do legendy o Braslavovi aj v pokračovaniach od vydavateľstva Slovart.

V auguste vyšiel aj prvý zborník anglických poviedok od slovenských autorov Fragments of Heaven. E-kniha z vydavateľstva Fantázia obsahuje nielen texty domácich autorov, ale aj poviedku a esej najúspešnejšieho svetového autora poviedok žánru fantastiky Mika Resnicka.

V septembri sa na Istrocone mäsom krstila zbierka poviedok slovenských aj českých autorov Zombie apokalypsa. Eva Piarová z vydavateľstva Hydra má zásluhu na tom, že každú z poviedok zdobia ilustrácie od slovenských či českých ilustrátorov, čo knihe dodáva ďalší rozmer. Zombie v tejto unikátnej zbierke (doteraz u nás podobná nevznikla) predstavujú všehochuť toho, čo téma ponúka.

Skvelý záver roka

Minuloročná jeseň a zima domácej fantastike priala. V októbri vyšla Jozefovi Karikovi v Ikare Trhlina. Zvláštny, dokumentaristicky poňatý až experimentálny štýl, v ktorom autor vystupuje sám za seba, opisuje podivné udalosti odohrávajúce sa v pohorí Tribeč.

Mrazivým podaním sa nehrá na mysteriózny triler, ale odvážne priznáva žáner hororu a nadväzuje na predošlé romány Tma a Strach. Domáce reálie v kombinácii s neobvyklou formou rozprávania dodávajú aj prípadnej fikcii punc reality.

Z iného súdka je Škoricovník – Zrkadielko od vydavateľstva Marenčin PT. Detsky znejúci názov je v skutočnosti zábavným čítaním pre dospelých. Martin Jurík v sebe nezaprie autorské nadanie a spoločenské či historické témy, ktoré zábavne reflektuje, podobne ako jeho otec, spisovateľ Ľuboš Jurík.

Pokračovanie Škoricovníka, ktorý má vlastné pravidlá, a najcennejšou komoditou je v ňom škorica, napísal spolu s Martinom Ružičkom. Hlavný hrdina Jonáš, podobne ako Atrej v Nekonečnom príbehu, hľadá zrkadielko, ktoré mu ukáže pravdu. Je to však cesta bláznivo zábavná.

November patril v našich literárnych končinách Bibliotéke. A na nej sa toho krstilo habadej. Napríklad Kladivák – Temnota z Pressburgu od Janka Išu (Artis Omnis) spolu s Fantáziou 2016 od vydavateľstva Fantázia. Prvá kniha je možno to najlepšie z románov, čo minulý rok v slovenskej fantastike priniesol, druhá zasa kraľuje v oblasti knižných antológií.

Kladivák je borec so zvláštnou rukou, ktorý sa s nikým a ničím nemazná. Čitatelia sa s ním prvýkrát stretli vo finále súťaže Martinus Cena Fantázie 2015, ktorú vyhral, rovnako ako Cenu Béla pre najlepší horor. O rok neskôr vznikla Temnota z Pressburgu, ktorou sa začala Kladivákova románová éra. Kniha je zľahka noirovská, Sin City kulisy tvorí mesto Pressburg a je v nej množstvo neľútostnej akcie.

Vo Fantázii 2016 je okrem akcie aj absurdný humor, magické svety a bytosti, neobvyklé sci-fi, horory, ktoré sa dostanú pod kožu, skrátka to najlepšie, čo priniesla súťaž Martinus Cena Fantázie 2016. Všetko to je zabalené v obrázku od Doda Dobríka – jednej z najlepších obálok, ktoré zborník kedy mal.

December bol pre slovenskú fantastiku mesiac s veľkým „M”. Artis Omnis stavil na Richarda Brenkuša a Sabotáž na okraji vesmíru – postapokalyptické sci-fi o zničenej planéte, ľuďoch prežívajúcich v podzemí a mutantovi, ktorý všetkým pomotá hlavy.

Vo vydavateľstve Hydra sa urodili Kvantové víly – vtipné poviedky od Jana Arkora Brauna, ktoré svojsky ponímajú vývoj a kolobeh sveta.

Katarína Soyka – jedna z hláv Hydry – publikovala Svedomie temnej časti. Soyka je zdatnou autorkou a jej obľúbeným žánrom je romantická fantastika, ktorá však v jej prevedení nevyznieva triviálne.

Invenčný a vycibrený Soykin príbeh o rozpoltenej Deine, temnom mágovi, bosorke, vodníkovi, matke jazera a dokonca aj o upírovi je plný mágie a boja dobra so zlom. Ivan Kučera, držiteľ Ceny Béla, prišiel so zbierkou hororových poviedok Obchádza nás temnota a tesne pred Vianocami vyšli v Hydre Potvorobijci Mariána Kubicska, o ktorých sa viac dočítate v novinkách.