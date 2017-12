Sadista z filmu Päťdesiat odtieňov temnoty je pre odborníka zaujímavý prípad

Psychologička hodnotí filmový hit, ktorý sa vyhlasuje za erotický.

15. feb 2017 o 14:33 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Sexuálne násilie oslavuje, to domáce zase banalizuje. Potvrdzuje hlúpe mýty o ženskom orgazme, porno vydáva za erotiku.

Film Päťdesiat odtieňov sivej nesprevádzali priaznivé reakcie, ani jeho pokračovanie Päťdesiat odtieňov temnoty nemalo väčšie šťastie. Na prvý- aj druhýkrát vznikol dojem, že do kín vstúpil hlúpy erotický gýč.

Psychologička Hana Ševčíková si však nemyslí, že toto je prípad erotického filmu. Sexuálne scény považuje za naivné až infantilné a keby sme ich vraj vystrihli, zostala by - rozprávka. "Dobro a zlo je v ňom veľmi jasne rozdelené. To prvé zvíťazilo, to druhé bolo potrestané," hovorí. "Problémom je, že to víťazstvo prišlo veľmi lacno a bez boja."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pri Päťdesiatich odtieňoch temnoty si môžeme s chuťou odpľuť. Ale prečo vlastne?

A pritom ten boj mohol byť celkom zaujímavý. Psychologička hovorí, že film Päťdesiat odtieňov temnoty načrtol vážnu tému.

Ak správne čítame náznaky, jeho hlavný hrdina bol v detstve týraný a v mladosti ho sexuálne zneužívala staršia žena. Ukázalo sa to, keď dospel: prejavili sa uňho sadistické sklony, ktoré vo vzťahoch so svojimi priateľkami nevedel potlačiť. Chce ich vlastniť a ponižovať.

Sadista a jeho princezná. (zdroj: OUTNOW)

Kde urobili filmári chybu

"V tomto sa film nemýli, takéto traumy často vedú k nasilníckemu správaniu," hovorí Hana Ševčíková.