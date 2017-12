Kto zostarol najlepšie? Láska nebeská má pokračovanie

Film sa stal klasikou, hoci je na britské pomery riadnym úletom.

16. feb 2017 o 14:43 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Zvyčajne sa to nepovažuje za dobrý nápad. Plány zozbierať niekoľko veľkých mien do jedného filmu neraz stroskotávajú, pretože hercom sa nepáči, že by sa navzájom oberali o pozornosť. V Láske nebeskej sa to však podarilo.

S filmom, ktorý sa pravidelne vysiela na Vianoce - ale bez toho, že by to človeka otravovalo, mali tvorcovia takú dobrú skúsenosť, že sa rozhodli nakrútiť pokračovanie.

To je niečo, na čo Briti čakali. Pomysleli na to možno už v roku 2003, keď mal film premiéru, ale prísľub dostali až túto stredu.

Láska nebeská má pritom v zásade dopovedaný a dokončený príbeh. Čo teda ešte chceli a mohli filmári povedať?

Zaľúbený premiér nepozná hranice

Zase si zafantazírovať? Láska je všade okolo teba, spieva vo filme jedna z postáv - cynický rocker na prahu kariérneho krachu. A režisér Richard Curtis napĺňa túto tézu bez toho, aby si od nej na chvíľu oddýchol.

V Láske nebeskej sa teda riešia vzťahy, v každom z dvanástich minipríbehov, ktoré ju tvoria.

Niekedy má nenaplnenú alebo nešťastnú podobu, vo väčšine prípadov však film napĺňa očakávania vianočných divákov. Niektoré scény sú bezchybne romantické, niektoré idealistické a niektoré sa slobodne odpútavajú od hraníc rozumu.

Love is all around you, spieva vo filme Bill Nighy. (zdroj: OUTNOW)

Špeciálne treba vyzdvihnúť scénu, v ktorej zaľúbený britský premiér (Hugh Grant) vynadá pred novinármi americkému prezidentovi (Billy Bob Thornton), pretože obťažoval jeho sekretárku. V krajine, kde je diplomacia v génoch, sa takéto úlety robiť nezvyknú.