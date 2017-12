Nová Perinbaba má oklamať diváka, Jakubisko ju naplánoval za milión eur

Populárna rozprávka sa začína nakrúcať v Kežmarku.

17. feb 2017 o 14:02 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Je zima a bude snežiť. To znamená, že Juraj Jakubisko začína nakrúcať novú Perinbabu.

Od štvrtka je v Kežmarku a pred Bazilikou sv. kríža zinscenoval predvianočný trh a v sobotu by mal spustiť prvú klapku.

Pre slovenskú kinematografiu je to veľká vec, pre neho v podstate plán B. Keby pracovné vychádzali tak, ako si predstavoval, dnes by Juraj Jakubisko nakrúcal film o Svätoplukovi. Fascinovalo ho, že viedol trinásť vojen, žiadnu neprehral a dal pri tom do pohybu celú Európu, a plánoval o tom nakrútiť svoj najdrahší film.

Jakubisko: Svätoplukov kôň ma nezaujímal. Iba jeho odvaha

"Tento národ si zaslúži veľkofilm," povedal pre SME. Jeho partneri zo Spojených štátov, z Ukrajiny, Ruska, Poľska aj Francúzska vraj našli finančnú podporu aj v televízii, no jemu sa peniaze nepodarilo dať dokopy.

A hoci si spočiatku trúfal obsadiť vynikajúceho Ewana McGregora, ktorého dnes máme v kinách s Trainspottingom, projekt musel zastaviť.

A aby nemárnil čas, pustil sa do Perinbaby. Tvrdí, že v pokračovaní svojej populárnej rozprávky sa prejaví aj niečo z jeho svätoplukovských ambícií. Nebude to už Perinbaba, ako sme ju kedysi poznali.

Juraj Jakubisko má 78 rokov. (zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Sedemnohý Lukáš za milión eur

"Stále si kladiem jednu otázku: Keby som dnes nakrútil Perinbabu, Sedím na konári alebo Tisícročnú včelu, chodil by sa na to ešte niekto pozerať? Rozumiete, už sme sa posunuli kamsi inam," hovoril, keď nakrútil Bathory a dobrovoľne sa vrhol do rizika, že mašinéria veľkej produkcie prevalcuje jeho typickú poetiku.