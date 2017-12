Roman Polanski zneužil trinásťročnú, pred trestom ho má zachrániť tajná dohoda

Slávny režisér uteká pred americkými súdmi 40 rokov.

17. feb 2017 o 19:17 Kristína Kúdelová

PARÍŽ, BRATISLAVA. Zostáva násilníkom, ktorý sexuálne zneužil trinásťročné dievča. Na tom nezmenila nič ani jeho veľká filmová kariéra, ani jeho Oscar z roku 2003 za drámu Pianista. Roman Polanski je od roku 1976 stále trestne stíhaný, americké súdy sa ho snažia dostať do väzenia.

Teraz si však francúzsky režisér s poľským pôvodom myslí, že našiel riešenie. Denník Le Figaro píše, že sa odvoláva na starú dohodu s kalifornskou sudkyňou Laurence Rittenbandovou. Je to síce zapečatený dokument, ale keby ho vraj právnici otvorili, potvrdili by, že Polanski si už trest odpykal.

Všade na úteku, nie všade v bezpečí

Trestný čin spáchal v marci 1977. Najprv sexuálny styk so Samanthou Geimerovou popieral, potom zmenil taktiku a priznal sa. Výsledkom mohla byť dohoda, že po 48 dňoch bude Roman Polanski voľný. Sudkyňa Rittenbandová však vraj potom zmenila názor a keď sa režisér vrátil z nemocnice, kde bol na psychiatrickom vyšetrení, vyhlásila, že by mal ísť opäť do väzenia stráviť tam päťdesiat rokov.

Vtedy Polanski zo Spojených štátov ušiel.

Oscara za drámu Pianista si prevzal len Adrien Brody, režisér Polanski v sále chýbal. (zdroj: IMDB)

Vo Francúzsku našiel domov a bezpečne sa pohyboval po väčšine európskych krajín.