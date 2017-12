Slovenský film Piata loď si vezie z Berlína cenu

Film podľa knihy Moniky Kompaníkovej sa páčil detskej porote, získal Krištáľového medveďa v sekcii Genration Kplus.

18. feb 2017 o 18:13 ČTK, Miloš Ščepka

BERLÍN. Cenu Krištáľový medveď od detskej poroty v prehliadke Generation Kplus na 67. Berlinale získal slovensko-český film Ivety Grófovej Piata loď.

Detskí porotcovia vyzdvihli jeho autenticitu a kreativitu, dojímavý príbeh a tiež presvedčivé herecké výkony.

Film na motívy knihy

Film vznikol na motívy literárnej predlohy Moniky Kompaníkovej, ktorá sa stala najlepšou knihou roka 2010: Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolností vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej konanie je dojemným a detsky úprimným pokusom napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by chcela mať.

Film sa do slovenských kín dostane 16. marca a do českých 8. apríla.

Prehliadka filmov pre deti a o deťoch Generation na pôde berlínskeho medzinárodného filmového festivalu tohto roku oslávila štyridsiatku.

Delí sa na dve samostatné sekcie Generation Kplus pre mladšie deti a Generation 14plus pre tínedžerov. So 64 snímkami predstavovala najväčšiu súčasť Berlinale.

video //www.youtube.com/embed/7aydXwwAHC8

Ďalší ocenení

Sekcia Generation Kplus ponúkla 35 krátkych a celovečerných filmov, z toho 17 svetových premiér. Vrátane slovensko-českého projektu Ivety Grófovej. Scenár napísala režisérka spolu s Marekom Leščákom.

Prvý dlhometrážny film Ivety Grófovej Až do mesta Aš získal v roku 2012 národnú nomináciu na Oscara.

Grand Prix medzinárodnej odbornej poroty prehliadky Generation Kplus si z Berlína odnáša kórejský film Becoming Who I Was.

Krištáľového medveďa sekcie pre staršiu mládež Generation 14plus pririekla mládežnícka porota britskej snímke Butterfly Kisses, kým odborná porota ocenila svojou Veľkou cenou ukrajinsko-nemecký film Škola nomer 3.

Zlatý medveď putuje do Maďarska

Zlatého medveďa za najlepší film získala maďarský snímka O tele a duši, ktorý natočila režisérka Ildikó Enyediová.

Poľsko-česko-nemecký film poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej s názvom Cez kosti mŕtvych získal Cenu Alfreda Bauera pre snímku, ktorý otvára nové perspektívy vo filmovom umení.