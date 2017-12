Agnieszka Holland bodovala na Berlinale aj za Slovensko

Víťazi 67. Berlinale

ZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ FILM (ocenenie pre producenta filmu)Testről és lélekről (On Body and Soul), réžia Ildikó Enyedi, MaďarskoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ – GRAND PRIX POROTYFélicité, réžia Alain Gomis, Francúzsko / Senegal / Belgicko / Nemecko / LibanonSTRIEBORNÝ MEDVEĎ – CENA ALFREDA BAUERAza hraný film, ktorý odkrýva nové perspektívy filmového umeniaPokot (Cez kosti mŕtvych), réžia Agnieszka Holland, Poľsko / Nemecko / Česko / Švédsko / SlovenskoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠIU RÉŽIUAki Kaurismäki za Toivon tuolla puolen (Druhá strana nádeje), Fínsko / NemeckoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKONKim Minhee za Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone), réžia Hong Sangsoo, Južná KóreaSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKONGeorg Friedrich za Helle Nächte (Biele noci), réžia Thomas Arslan, Nemecko / NórskoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ SCENÁR Sebastián Lelio a Gonzalo Maza za Una mujer fantástica (A Fantastic Woman), réžia Sebastián Lelio, Chile / USA / Nemecko / ŠpanielskoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MIMORIADNY UMELECKÝ POČIN v kategóriách kamera, strih, hudba, kostýmy alebo výpravaDana Bunescu za strih filmu Ana, mon amour, réžia Călin Peter Netzer, Rumunsko / Nemecko / FrancúzskoCENA ZA NAJLEPŠÍ FILMOVÝ DEBUTdotovaná sumou 50 000 eurEstiu 1993 (Summer 1993), réžia Carla Simón, ŠpanielskoGLASHÜTTE ORIGINAL DOCUMENTARY AWARDdotovaná sumou 50 000 eurIstiyad Ashbah (Ghost Hunting), réžia Raed Andoni, Francúzsko / Palestína / Švajčiarsko / KatarZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ KRÁTKY FILMCidade Pequena (Small Town), réžia Diogo Costa Amarante, PortugalskoSTRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA KRÁTKY FILMEnsueño en la Pradera (Reverie in the Meadow), réžia Esteban Arrangoiz Julien, MexikoKRIŠTÁĽOVÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ FILM PREHLIADKY GENERATION KPLUSPiata loď, réžia Iveta Grófová, Slovensko / ČeskoCENA POROTY MEDZINÁRDONEJ FEDERÁCIE FILMOVÝCH KRITIKOV FIPRESCITestről és lélekről (On Body and Soul), réžia Ildikó EnyediCENA LABEL EUROPA CINEMASTestről és lélekről (On Body and Soul), réžia Ildikó EnyediCENA EKUMENICKEJ POROTYTestről és lélekről (On Body and Soul), réžia Ildikó EnyediCENA GUILD FILMThe Party, réžia Sally Potter, Veľká BritániaCENA POROTY LGBT TEDDY AWARDUna mujer fantástica (A Fantastic Woman), réžia Sebastián LelioCENA CALIGARIUna mujer fantástica (A Fantastic Woman), réžia Sebastián Lelio