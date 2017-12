Láska gayov sa už nemusí tajiť. Rančeri zo Skrotenej hory by dnes mali iné problémy

Film God’s Own Country je obrazom súčasného Anglicka.

19. feb 2017 o 14:48 Barbora Gvozdjáková

BERLÍN. Mladík prichádza do kuchyne. Otvára chladničku, vyberá fľašu mlieka a pije. Od stola z vedľajšej izby ho mlčky pozoruje stará mama. Potom sa vyberie von, aby sa postaral o kravy a ovce. Mrholí. Pravé anglické počasie. Osamelé kopce severného Yorkshiru. Ťažký život farmárov. A samota.

Režisérsky debut britského herca Francisa Leeho mal úspech na nedávnom filmovom festivale v Sundance. Zaslúžene si odniesol cenu pre najlepšieho režiséra. Pozornosť si vyslúžil aj na prestížnom Berlinale, kde prišiel film uviesť sám režisér, sprevádzaný predstaviteľmi dvoch hlavných hereckých postáv.

Hrdinom minimalistickej drámy God’s Own Country je urastený Johnny Saxby. Žije s otcom a starkou na osamotenej farme, ich komunikácia je úsečná. Otcove príhovory sú väčšinou obmedzené na kritiku. Kde sa podela jeho matka či starký, sa nedozvieme. Film je o niečom inom. Johnny je frustrovaný a so svojím životom nespokojný. Vôbec nevie, čo má od života očakávať.

Uniká do miestnej krčmy, kde do noci popíja a užíva si sex s náhodnými mužmi na sedadle v aute alebo v kabínke pánskych toaliet. Emócie vo vzťahoch nehrajú preňho žiadnu rolu. Všetko sa však zmení, keď príde na farmu na výpomoc Gheorghe, rovnako mladý rumunský prisťahovalec. Práve ich vzťah posunie, a to nielen Johnnyho do novej budúcnosti.

Film mal úspešnú premiéru v Sundance. (zdroj: BERLINALE)

Keď príde prvá zamilovanosť

Režisérovi Francisovi Leemu sa podarilo vo filme citlivo skombinovať dve čoraz menej a menej tabuizované témy, vo filmoch stále skresľované. Zobrazuje tému migrantov a homosexualitu. Pritom dôraz kladie na lásku. Na to, aké náročné je prežívanie prvej lásky.

Ako často sa stáva, že človek povie niečo, čo možno nemyslel presne tak, ako to vyznelo.

Francis Lee pozorne skúma, ako si milenci k sebe hľadajú cestu. Ako presviedčajú samých seba, že ich vzťah má význam a budúcnosť.