Rozdali Brit Awards: David Bowie nahral najlepší britský album

Pozrite si zoznam všetkých víťazov cien najlepšej britskej hudby.

22. feb 2017 o 23:03 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Možno je tu dnes s nami. Veď ho neobmedzovalo nič, len jeho fantázia. Jeho odkaz preto prekonáva smrť. S takýmito myšlienkami herec Michael C. Hall preberal v stredu večer cenu za najlepšieho britského speváka na ceremoniáli Brit Awards. Bol tam však len ako zástupca.

Cenu totiž získal posmrtne David Bowie a Hall, ktorého môžete poznať zo seriálu Dexter, pokračuje v šírení Bowieho vízie na divadelnom pódiu. Stvárňuje hlavnú úlohu v muzikáli Lazarus – poslednom diele veľkého hudobníka.

Syn Davida Bowieho, režisér Duncan Jones. Naposledy nakrútil filmovú adaptáciu hry World of Warcraft. (zdroj: SITA/AP)

Bowie bol veľkým víťazom večera britských cien. Veľmi zaslúžene albumom roka vyhlásili jeho vynikajúcu nahrávku Blackstar. Sošku si vtedy prišiel prevziať jeho syn, režisér Duncan Jones.

"Minulý rok som stratil otca a získal syna. Rozmýšľal som, ako mu mám vysvetliť, čím bol jeho dedko výnimočný," uvažoval Jones na pódiu a spomenul si, že si na hudobníkovi vždy cenil, ako podporoval ľudí, ktorí sú trochu iní. "Toto je cena pre všetkých čudákov," doplnil.

Počas večera vystúpil aj folker Ed Sheeran, ktorý čoskoro vydá svoj nový album Divide. (zdroj: TASR/AP)

Bolo to príjemné prekvapenie, keďže Bowieho celkom odignorovali v hlavných kategóriách americké ceny Grammy. Brit Awards napravili aj ďalšiu krivdu z minulotýždňového odovzdávania v Spojených štátoch a vymenovali Beyoncé za najlepšiu medzinárodnú speváčku.

Organizátori ceremoniálu sa snažili zatajiť, akým spôsobom si uctia pamiatku iného druhého veľkého speváka, ktorý hudobnú scénu minulý rok opustil . Romantickú pesničku A Different Corner Georga Michaela, ktorý umrel počas Vianoc, odspieval počas večera Chris Martin zo skupiny Coldplay. Bol to celkom vhodný výber, Martinov jemný hlas ladil do duetu so záznamom Michaelovho spevu a v pozadí ho sprevádzalo niekoľko sláčikov.

video //www.youtube.com/embed/bFDzhKdrN9M

Brit Awards každoročne udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry. Ocenenia odovzdáva skôr pre populárnych umelcov, za najlepšieho medzinárodného speváka napríklad vyhlásili rapera Draka, aj keď v rovnakej kategórii boli nominovaní zaujímavejší hudobníci (Bon Iver, Leonard Cohen). Z nominovaných je však komerčne najúspešnejší, jeho novinka Views sa niekoľko týždňov držala na vrchole najpredávanejších albumov.

Brit Awards si tento rok túžili zlepšiť povesť. Pred rokom čelili kritike, lebo nenominovali ani jediného umelca černocha. Teraz karty rozdali inak a napríklad v kategórii najlepší britský spevák bol nominovaný len jeden beloch - David Bowie.

video //www.youtube.com/embed/yjmp8CoZBIo