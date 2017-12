Beyoncé to nie je, ale má k nej blízko. Na Pohodu príde jej talentovaná sestra

Najväčší slovenský hudobný festival predstavil, kto bude jednou z jeho najväčších hviezd.

23. feb 2017 o 9:23 Marek Hudec

Solange Knowlesová dobyla rebríček predajnosti tretím albumom A Seat At The Table. (Zdroj: SITA/AP)

TRENČÍN. Nemali by sme sa čudovať, že je ich hudba podobná, hlavne ak sú sestry.

„Nie je prekvapujúce, ak dve bytosti, ktoré vyrástli v jednej domácnosti, majú rovnakú výchovu a rovnako prežívajú bolesť a utrpenie, tvoria podobné umenie,“ hovorila Solange Knowlesová v rozhovore pre magazín Fader.

Už istú dobu sa snaží vystúpiť z tieňa svojej sestry, kráľovnej populárnej hudby, Beyoncé.

Jedna sa snaží zaujať čo najširšiu cieľovú skupinu, druhá tvorí piesne, ktoré sú prijateľnejšie aj pre alternatívneho poslucháča. Pred týždňom navyše získala svoju prvú cenu Grammy za najlepšie R´n´B vystúpenie.

Preto ju teraz do svojho programu zaradil ako jednu z hlavných hviezd najväčší slovenský hudobný festival Pohoda. Na Slovensku vystúpi Solange v júli.

Vlastný príbeh

Solange Knowlesová spieva odmalička, skladá od deviatich rokov, vystupuje od pätnástich a prvú zmluvu podpísala ako 16-ročná.

Mladú umelkyňu ovplyvnili najmä výrazné speváčky a skupiny šesťdesiatych rokov ako The Supremes, The Marvelettes Martha Reeves.

Solange začínala ako náhradná tanečnica pre skupinu svojej sestry Destiny´s Child, postupne sa sama prepracovala k mikrofónu. Mala možnosť zblízka sledovať vzlety a pády súvisiace so slávou a zároveň uvažovala nad tým, ako sa od Beyoncé odlíšiť:

„Nesnažte sa prekonať očakávania, ktoré súvisia s tým, čo už dosiahli vaši súrodenci. Nerobte to ani vtedy, keď to od vás očakávajú iní. Musíte si jednoducho vytvoriť vlastný príbeh.“

Každodenný rasizmus

Solange je doma v New Orleans. V meste, ktoré je známe svojou pestrou hudobnou scénou a ktoré pred časom zdevastoval hurikán Katrina, sa presťahovala pred troma rokmi. Speváčka síce patrí k novoprisťahovalcom, ale za zveľaďovanie mestskej komunity jej už starosta daroval čestný kľúč.

Pri nahrávaní najnovšieho albumu A Seat At the Table ju inšpirovala kniha americkej poetky Claudie Rankinovej s názvom Citizen: An American Lyric.

Píše sa v nej o drobných prejavoch rasizmu v každodennej komunikácii. Predsudky môžu mať podobu pohľadov, gest, narážok, vtipov. To všetko je možné aj v krajine, kde už boli všetky hrubšie prejavy neznášanlivosti potlačené zákonom.

Minulý rok americkí policajti pri zatýkaní brutálne zbili černocha Freddieho Graya. Upadol do kómy a o deň neskôr zomrel. V Baltimore pre to vypukli násilné protesty, po ktorých zostali desiatky policajtov zranených a stovky obchodov zničených.

Solange na to reagovala pesničkou Rise, ktorá otvára jej nový album. Podaril sa jej výborne, veď magazín Pitchfork ho označil za to najlepšie, čo v uplynulom roku vzniklo.

Pre festival Pohoda Solange nie je typickou súčasťou programu - niekto by mohol namietnuť, že je speváčka preň príliš popovou. Šéf festivalu Michal Kaščák s tým súhlasí, presvedčil ho jej agent: "Zdalo sa mi, že sme bookli niekoho, kto je na začiatku svojej raketovej slávy, rovnako ako v prípade The XX," vysvetľoval vo vysielaní Rádia_FM.