Tajná služba si objednala vraždu. Na film Únos bolo treba odvahu

Politické trilery u nás nevznikajú, riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel vysvetľuje prečo.

23. feb 2017 o 15:09 Kristína Kúdelová

Už niekoľko rokov posudzuje PETER NÁGEL filmové projekty, ktoré žiadajú o podporu z Audiovizuálneho fondu. Ale s takými, čo by reagovali na súčasné politické kauzy, sa takmer nestretol. Čuduje sa najmä starším filmárom, ktorí majú s fungovaním politickej moci bohaté skúsenosti, že s takými projektmi neprichádzajú. Preto považuje za udalosť, že do našich kín o týždeň príde film Únos, ktorý reaguje na únos syna prezidenta Michala Kováča a vraždu Roberta Remiáša. Bol by však opatrnejší s výberom slov, ktorými sa propaguje.

Podporili ste Únos, keď sa o ňom rozhodovalo v komisii Audiovizuálneho fondu?

„Áno. Som rád, že vznikol, bolo treba nájsť naň odvahu. Je obdivuhodné, že sa producent tohto projektu nevzdal, a oslovilo ma, že si k tejto téme našla vzťah mladá režisérka.

Dúfam len, že film bude mať presah a nebude len o tom, že kedysi sme mali Mečiara a takúto kauzu. Dúfam v ostrý politický triler, v ktorom bude vidno, čím všetkým táto krajina prešla. Len celkom nedávno."

Považujete za udalosť, že ide do našich kín?

„Áno, hoci mi trochu prekáža, čo sa o ňom začalo hovoriť. Rozumiem, že nevznikal ľahko ani krátko, tvorcovia najlepšie vedia, aké odkazy dostávali, akými problémami prechádzali. Je to ojedinelý projekt a značne horúca téma.

A tiež rozumiem tomu, že takýto film musí mať výraznú reklamnú kampaň. Najlepšie kontroverznú, aby každý, kto o tom prípade počul, išiel do kina. No na druhej strane, atakovať ľudí, že sa majú pripraviť, že to zmení Slovensko, to sa mi zdá odvážne.“

Nezmení?

„Nie. Veď aj pred pár týždňami sa zrušenie amnestií znovu dostalo do parlamentu, ale šlo to do stratena. Kým bude väčšinová politická vôľa proti, zostane to zabetónované.

Ak by film rozhýbal verejnú mienku a dotlačil by politikov túto kauzu uzavrieť, bolo by to výborné. No neverím, že film to docieli, ani keby ho videlo viac než stotisíc divákov. Bolo by zaujímavé poznať verejnú mienku na tento prípad."

Peter Nágel. (zdroj: SITA)

Film je inšpirovaný udalosťami, ktoré nasledovali po únose Michala Kováča ml., ale mená aktérov v ňom neodznejú. Myslíte si, že je to správne rozhodnutie?

„Tiež som počul, že producent Milan Stráňava dostal niekoľko právnických odporúčaní, aby sa skutočných mien vzdali, inak budú mať veľké problémy. Nechcem to spochybňovať, no mne sa to zdá smiešne.