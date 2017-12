Oscarové pesničky môžu byť gýč. Zhodnotili sme tohtoročné

Citové vydieranie a jednoduché okopírovanie úspešného vzoru. Niekedy však piesne vo filmoch prekvapia.

23. feb 2017 o 16:34 Marek Hudec

Kráčajú po prázdnej ulici a nezaujíma ich nič iné, len obloha. Postavy vo filme La La Land túžia po tom, aby hviezdy žiarili len pre nich. Môžu mať v živote aspoň raz šťastie?

Ich pochybnosti, ale aj víťazstvá sú motívmi niekoľkých muzikálových pesničiek. Dve z nich nominovali na Oscara v kategórii najlepšia pieseň.

Oplatí sa vôbec vo filmoch oceňovať hudbu? Často je len záležitosťou kulisy, otravným kvílením v strašidelnej scéne hororu alebo citovým vydieraním klavírnymi tónmi v romantickom príbehu.

Zväčša si ju nevšímame, kým sa nestane natoľko samostatným a kultovým dielom, akým je napríklad Moon River vo filme Raňajky u Tiffanyho, z nedávneho obdobia pieseň Let it Go z disneyovky Frozen alebo skladby k Harrymu Potterovi.

Majú tohtoroční hudobní kandidáti na Oscara šancu stať sa legendami, alebo sú len ľahko zabudnuteľným doplnkom obrazu?

How Far I´ll Go (Vaiana)

Najväčším sklamaním v tejto kategórii je určite pieseň z rozprávky Vaiana o tropickej princeznej. Jej autorom je pritom talentovaný Lin Manuel Miranda, ktorý nedávno zaujal hiphopovým muzikálom Hamilton o zakladateľovi Spojených štátov.