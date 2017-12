Spisovateľ sa opýtal svojho syna, aké je to byť gejom. Vyhral za to cenu

Prestížnu Costa Awards vyhral román Days Without End o láske dvoch amerických vojakov.

24. feb 2017 o 14:30 Marek Hudec

Pred niekoľkými rokmi si spisovateľ Sebastian Barry všimol, že sa jeho syn správa zvláštne. Izoloval sa, stretnutiam s otcom sa vyhýbal. „Tváril sa veľmi nešťastne a keď mladý človek tak pôsobí, mali by sme spozornieť,“ povedal pre denník Guardian.

Jeho syn sa rodine nakoniec priznal, že je gej. Niektorých rodičov by to možno vydesilo, no Barry to prijal celkom pokojne. Nechcel, aby medzi nimi vznikla priepasť, a preto sa snažil synovi čo najviac porozumieť a dozvedieť sa, akým rôznym problémom homosexuáli čelia.

Keď sa v Írsku konalo referendum o manželstvách osôb rovnakého pohlavia, Barry napísal otvorený list na ich podporu. A nedávno vydal knihu Days Without End, ktorú synovi venoval. Jej hlavným hrdinom je gej žijúci v čase americkej občianskej vojny - teda vtedy, keď toto slovo ešte nikto nepoznal.

Barry za ňu dostal prestížnu cenu Costa Award.

Western

Je to zázrak, čo všetko sa zmestilo na dvesto strán, hovorila o knihe porota cien. Takýto rozsiahly dej by niekto iný spracoval do hrubých, rozsiahlych zväzkov. Barry načrtol niekoľko ťažkých tém presvedčivo a bez toho, aby čitateľa nudil.

Jeho jazyk je úsporný, ale účinný. Každá veta posúva dianie vpred a napriek tomu dáva možnosť pristaviť sa pri čare okamihu.

Days Without End je v podstate dobrodružná literatúra zasadená do temnej doby. Niekomu môže pripomenúť staré westerny. Hlavní hrdinovia v nej niekoľko rokov bojujú proti Indiánom a potom sa snažia prežiť americkú občiansku vojnu.