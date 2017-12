Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

25. feb 2017 o 18:33 Martina Štérová, Marek Hudec

Filmom roka sa za podivných okolností stal Moonlight

La La Land vyhral šiestich Oscarov

Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Casey Affleck

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe je Viola Davis

Najlepším cudzojazyčným filmom je iránska dráma Salesman

Počas večera sa niekoľkokrát upozorňovalo na politickú situáciu v Spojených štátoch

Minútu po minúte sme ukončili, ďakujeme za pozornosť.

6:10 Takýto trapas si oscarová história zrejme ani nepamätá. Za film roka boli vyhlásené dva tituly. Najprv herci Warren Beatty a Faye Dunaway vyhlásil muzikál La La Land, tvorcovia prišli na pódium, poďakovali, boli šťastní a až potom zistili, že sa stala chyba.

V obálke, kde bol víťaz večera, sa našlo iné meno: Akadémia vybrala za najlepší film drámu Moonlight a preto sa tím tvorcov na pódiu musel vymeniť. Pre La La Land to bol skutočne krutý okamih.

Beatty sa za omyl prišiel ospravedlniť. Chyba sa musela udiať pri výmene obálok. Beatty v tej svojej našiel víťazku ceny za najlepšiu herečku.

Tvorcovia muzikálu La La Land krátko predtým, než sa dozvedeli, že ich výhra bola omylom. (zdroj: TASR/AP)

video //www.youtube.com/embed/mred5l5X7Tk

6:00 Najlepšou herečkou sa tento rok stala Emma Stone. Už v puberte vedela, že chce byť hviezdou. Začínala v hororovej komédii Zombieland, neskôr očarila v komédií Ľahko ju zabiť svojim sarkastickým humorom. S hereckým kolegom Ryanom Goslingom si v snímke La La Land zahrala už tretíkrát ako Mia Dolanová.

Na náročné tanečné a spevácke scény sa museli pripravovať až tri mesiace. S muzikálom už však Emma Stone mala predchádzajúce skúsenosti. Úspech zožala rolou Sally Bowlesovej v muzikáli Kabaret priamo na Broadwayi.

5:55 Ľudia na sociálnych sieťach sú víťazom v kategórii Najlepší herec šokovaní, niektorí dokonca až zúria. Kariéra Caseyho Afflecka bola poznačená škandálom v roku 2010, keď ho dve kolegyne obvinili zo sexuálneho napadnutia. Spolupracovali s ním na filme I´M Still Here.

Jednou zo žien tvrdila, že Affleck jej násilím liezol do postele, druhá zas na súde potvrdila, že ju herec nútil ostať s ním v izbe a fyzicky ju napadol.

Škandál skončil mimosúdnom vyrovnaním, po ktorom jednej zo žien zapaltil 2 milióny dolárov a druhej 2,25 milióna. Na twitteri sa však množia útoky voči jeho osobe a víťazstvu „bieleho muža“ s údajnými sklonmi k násilu.

5:51 Prekvapenie! Najlepším hercom sa stal Casey Affleck. V dráme Miesto pri mori hral pritom skvele - postavu stratenú vo svojej minulosti a ktorá sa neustále stretáva so smrťou. Nevie sa pohnúť vpred, správa sa hrubo a kruto, ale vieme ho pochopiť a držíme mu palce. Bez Afflecka by zrejme nepôsobil tak ľudsky.

Affleck (vľavo) prišiel na ceremoniál s bradou, čím sa stal terčom vtipu moderátora. (zdroj: TASR/AP)

5:45 Halle Berry uviedla kategóriu Najlepšia réžia. Ako naznačovali predpovede, svojho prvého Oscara za réžiu získal len 32-ročný Damien Chazelle za film favorizovaný v niekoľkých kategóriách, La La Land.

Režisér na odovzdávanie cien prišiel so svojou partnerkou, rodičmi aj sestrou.

Do priateľky, ako spomenul v ďakovnej reči, sa zaľúbil počas natáčania filmu. Chazelle režíroval okrem filmu La La Land, aj nedávny oscarový triler Whiplash.

5:38 Hostia počas galavečera neostanú hladní. Cukríky tentoraz vymenili o niečo sýtejšie koláčiky a šišky, za nimi padala visiac na malých padáčikoch k hladným účastníkom Oscarov káva.

Sladkej odmene sa tešila najmä herečka Taraji P. Henson, ktorá na minuloročnom odovzdávaní Zlatých glóbusov rozdávala všetkým vlastné koláčiky.

video //www.youtube.com/embed/pinJRLOgw28

5:35 Oceňovali majstrov rozprávačov, géniov slova. Cenu za pôvodný scenár vyhrala trpká dráma Miesto pri mori. Autor Kenneth Lonnergan ju premyslel diabolsky. Prvú polhodinu netušíme, o čom je, odvíja sa nechronologicky, stále mätie a končí úplne inak, ako by sme chceli. Napriek tomu o vyrovnávaní sa so smrťou blízkeho už dlho nevznikol autentickejší film.

Cenu za adaptovaný scenár má Moonlight. Scenárista a režisér Barry Jenkins prepísal poviedku Tarella Alvina McCraneyho, urobil z nej trochu aj vlastný príbeh.

Zomrel Bill Paxton, herec z filmov Titanic či Jednoduchý plán. (zdroj: TASR/AP)

5:26 Nastal najsmutnejší okamih večera. Jennifer Aniston sa ujala mikrofónu a spomínala na významné osobnosti, ktoré opustili v posledných mesiacoch svet živých.

Prince, Bill Paxton a Carrie Fischer znamenali pre filmových fanúšikov, odbornú verejnosť aj obyčajných ľudí veľa. Touto spomienkou herečka uviedla zostrih ďalších významných osobností In Memoriam, ktorý je pravidelnou súčasťou oscarového programu. Hviezdy si zaspomínali aj na Mary Tyler Moore, Gena Wildera či Antona Yelchina.

5:17 Nebolo preto prekvapením, že obe hudobné kategórie vyhral skladateľ Justin Hurwitz za muzikál La La Land. Rozhodne si to zaslúžil za vytvorenie bohatého muzikálového sveta, mesta plného hviezd, kde sa vedľa seba stretávajú veľké nádeje aj veľké sklamania. Hurwitz ďakoval mame, že ho neposielala na futbal, ale nechala ho venovať sa hudbe.

Víťaznou piesňou je trpká balada City of Stars. V tejto konkurencii si to aj zaslúžila:

5:10 Spevák John Legend pekne predviedol, ako je muzikál La La Land hudobne rozmanitý. Sediac za klavírom zaspieval hneď niekoľko piesní.

video //www.youtube.com/embed/GTWqwSNQCcg

5:05 To, že internet je nekonečná studňa názorov, vedia aj celebrity a často musia čeliť aj negatívnym reakciám na svoj vzhľad či herecký výkon. Súčasťou nočnej šou Jimmyho Kimmela sú aj Zákerné tweety, ktoré o sebe čítajú celebrity. Autormi sú ich neprajníci a ľudia, ktorí si jednoducho radi „rýpnu“.

Tentoraz si verejnosť na internete podala Ryan Goslinga, Whoopi Goldbergovú, Jeffa Bridgesa, Samuela L. Jacskona, Eddieho Redmayna a Felicity Jones, Emmu Stone aj Roberta Denira.

V tweetoch napríklad písali:

„Samuel L. Jacskon má tvár akoby z nej prdel.“

„Všimol si niekto, že Eddie Redmayne a Felicity Jones majú rovnakú tvár?“

„Robert Deniro je príliš starý, aby natáčal gangsterské filmy.“

4:59 Pre muzikál La La Land plný zbesilých tanečných čísel museli vymýšľať nové pohyby kamery. Linusovi Sandregnovi sa dokonca podarilo ju roztancovať. Muzikál má za to druhú cenu večera.

4:51 Jimmy Kimmel sa snaží vyprovokovať Donalda Trumpa na twitteri. Žeby bol prezident ešte hore? Celé publikum čaká, či sa dnes moderátor dočká odpovede.

4:44 Zachraňujú ľudí pred vzdušnými útokmi v Sýrii a Netflix o nich pripravil skvelý dokument The White Helmets. Vyhral Oscara za dokumentárny kraťas, no kameraman filmu Khaled Khateeb sa ceremoniálu aj tak nemohol zúčastniť. Dôvodom je Trumpov zákaz.

"Pomôžme tomu, aby sa vojna v Sýrii čo najskôr skončila," vyzývali tvorcovia na pódiu.

video //www.youtube.com/embed/3wj4ncIEDxw

4:42 Z malého Sunnyho Pawara spravil Jimmy Kimmel nachvíľu Simbu z rozprávky Leví kráľ. Po krátkom rozhovore ho zdvihol do výšky ako opičiak budúceho následníka trónu v originálnej rozprávke z dielne Disney a na hostí opäť začali padať cukríky.

4:36 Sme už v druhej polovici večera a La La Land má prekvapivo zatiaľ len jednu cenu. Nedostal ani Oscara za strih. Má ho vojnová dráma Hacksaw Ridge - Zrodenie hrdinu.

4:31 Aj Tiger Šer Chán je spokojný. Trikoví experti si na ňom dali riadnu prácu a preto pôsobí v novej Knihe džunglí tak živo a desivo. Pôsobil živšie ako zúfalý pokus umelo vzkriesiť herca Peter Cushing v posledných Hviezdnych vojnách. Preto experti získali cenu.

(zdroj: Outnow.ch)

4:26 Hostí galavečera prekvapil moderátor jimmy Kimmel netradičnou návštevou. Hollywoodske celebrity „vyrušil“ autobus plný turistov, ktorí si prišli pozrieť Hollywood.

Ráno asi ani sami netušili, že sa k tváram zo svojich obľúbených filmov dostanú tak blízko. Denzel Washington sa s nimi ochotne odfotil, návštevníci si podali ruky s Mahershalom Alim, Emmou Stone či Nicole Kidman. Jeden z neplánovaných hostí menom Gary vybozkával ruky takmer každej celebrite, ktorá mu prišla „do rany“.

4:16 Nemuseli cestovať ďaleko. Najlepšej výprave sa stačilo vypraviť do Los Angeles:

4:11 Mali by sme sa navzájom viac tolerovať. Hovoria o tom nielen herci na pódiu, ale aj postavičky v celovečernom animáku Zootropolis."Chceli sme zo sveta urobiť trochu lepšie miesto," hovorili tvorcovia pri preberaní cien. Je výnimočné, že sa z náročnejšej témy stala taká pútavá a zábavná detektívka.

Najvtipnejšie boli aj tak leňochody:

AAAAAAAAAkoooooo váááááááám môôôôôôôôôžem pomôôôôôôôôôôcť? (zdroj: Outnow.ch)

4:10 Najlepší krátky animovaný film premietli pred Hľadá sa Dory. Rozpráva príbeh rozkošného vtáčika, ktorý sa učí čeliť svojim strachom, pozrite si ho tu:

video //www.youtube.com/embed/lkQTe0Wdo2k

3:58 Cena za najlepší cudzojazyčný film ide do Iránu. "Je mi ľúto, že s vami nemôžem byť," odkázal v stanovisku iránsky režisér Farhadi. Nemohol prísť, lebo sa ho dotkol Trumpov zákaz vstupu moslimom do krajiny. "Rozdeľuje svet na nás a nepriateľov. Ospravedlňuje tým vojny."

Farhadi získal cenu za film Salesman. Krátko na to na pódiu zaspieval Sting pieseň Empty Chair zo svojho posledného albumu. Bol to silný okamih počas večera, spieva v nej totiž o zabitom americkom fotografovi Jamesovi Foleym.

Sting ju venoval všetkým, ktorí niekedy v živote stratili svoju milovanú osobu, aj tým, ktorí prišli o svoje rodiny aj v krajinách zmáhaných vojnou, ako je Sýria.

video //www.youtube.com/embed/zAsiKC5krz4

3:45 Zázrak! Oscary sú už teraz oveľa inkluzívnejšie a pestrejšie, než kedykoľvek predtým. Cenu za najlepšiu herečku vyhrala Viola Davis.

Na pódiu ďakovala dramatikovi Augustovi Wilsonovi za to, že napísal hru Fences. Rozpráva o životoch bežných Afroameričanoch. Dlhé roky ho nemohli nakrútiť, pretože Wilsonovým želaním bolo, že ho spracovať môže len Afroameričan.

Potom prišiel "kapitán Denzel Washington." Týmto titulom ho neocenil slovenský minister obrany, ale jeho herecká kolegyňa.

3:41 Úvodný prejav Jimmyho Kimmela chváli aj bývalá moderátorka a držiteľka prezidentského ocenenia Ellen Degeneres. "Tvoj monológ bol tak brilantný, že už teraz je precenený."

3:30 K filmom patrí aj niečo dobré pod zub. Z maličkostí sa dokážu tešiť aj dospelí. A tak v sále začali „z neba“ padať cukríky priamo do náruče hostí. Uvidíte to po tretej minúte videa:

3:28 Nie sú to slony ani hrochy, aj keď tak znejú. Takéto nadpozemské chrčania a buchotania zneli vo filme Prvý kontakt. Získal za ne Oscara.

video //www.youtube.com/embed/l1EZJiLVw7w

3:21 Zimomriavky naskočili hosťom počas vystúpenia len 16-ročnej havajskej herečky Auli'i Cravalho, ktorá prepožičala hlas hlavnej postave v animovanom filme Vaiana. Bolo to pekné vystúpenie, v pozadí sa vlnili modré plachty pripomínajúce vlny. Mali tak navodiť atmosféru tropického ostrova, kde sa príbeh odohráva.

Brunetku považujú za modernú princeznú, čo potvrdzuje svojim zjavom a aj romantickými bielymi šatami z dielne Rubbin/Singer, v ktorých sa objavila na galavečere. Na pódiu zaspievala pieseň nominovanú na Oscara How Far I´ll Go s orchestrom v pozadí.

3:15 Spevák Sting je jedným z umelcov, ktorí vystúpia v programe galavečera. Aktuálne sa so svojou gitarou pripravuje v zákulisí.

3:12 Je to zvláštny príbeh. O.J. Simpson bol celebritou a pravdepodobne vrahom. Jeho schopnosť verejnosť očariť výrazne zasiahla do jeho súdneho procesu. Minulý rok o ňom vznikli dva skvelé televízne projekty. Jeden z nich teraz získal Oscara za najlepší dokument.

Cenu mu odovzdala Katherine Johnson, afroamerická vedkyňa, ktorá pomáhala v NASA na výpočtoch. Dnes má takmer sto rokov.

3:00 Najlepšie sa v Hollywoode obliekajú čarodejníci. Za najkrajšie kostýmy ocenili Fantastické zvery a ich výskyt.

Kostýmy navrhla Coleen Atwood (zdroj: Outnow.ch)

2:55 Svoju prvú nomináciu na Oscara premenili na zlatú sošku Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini a Christopher Nelson v kategórií Masky za film Jednotka samovrahov.

„Čakal som na túto chvíľu 50 rokov,“ povedal Bertolazzi a doplnil: „Túto cenu venujem všetkým imigrantom, pretože aj ja som jeden z nich.“ Trojica počas ďakovnej reči ďakovala svojim blízkym len narýchlo.

Nepríjemný moment nakrátka nastal, keď Giorgia Gregoriniho vyháňal z pódia jeden z organizátorov počas toho, ako ďakoval svojej zosnulej manželke.

video //www.youtube.com/embed/OXXzJPH4ymU

2:50 Prvého Oscara večera získal Mahershala Ali, predstaviteľ vedľajšej úlohy v dráme Moonlight. Poďakoval hádam každému, na koho si spomenul, predovšetkým však svojim učiteľom: "Hovorili mi, že je to celé len o postavách a príbehu. Im slúžim," vyjadril sa vo svojom prejave.

Neprekvapuje, že už prvou cenou pre Afroameričana sa Oscary snažili dokázať, že teraz sú o niečo pestrejšie, než niekoľko rokov predtým. Ali je okrem toho aj prvým moslimom, ktorý cenu získal.

Prvého Oscara večera získal Mahershala Ali. (zdroj: TASR)

2:45 Hostí v úvodnej reči privítal moderátor večera Jimmy Kimmel.

Začal politicky a so sarkazmom jemu vlastným vyjadril ľútosť nad pozíciou Ameriky v očiach ostatných krajín sveta. No ako jeden z mála poďakoval prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý svojimi činmi a rečami nepriamo obrátil Oscary na boj za rovnosť pohlaví aj rás. Oscary tak nie sú rasistické, tak ako sa o nich hovorilo minulý rok.

"Tak toto je tá preceňovaná Meryl Streep?" obrátil sa Kimmel do publika. "Dnes večer bude zábava." Celá sála potom Streepovej zatlieskala.

2:40 Takýto úvod asi nepotešil Donalda Trumpa. Veď minulý týždeň vznikla kampaň, aby sa táto bábka dostala medzi ostatných trollov v rozprávke.

Trollovia by mohli dostať nový prírastok. (zdroj: Kickstarter)

2:36 Bol to dosť efektný úvod. Timberlake vo svojom čísle prešiel najprv chodbou do kina Dolby Theater a v hľadisku roztancoval niekoľko hviezd. Za dynamickú choreografiu mu snáď odpustíme aj to, že bol chvíľu falošný. Okrem piesne z rozprávky Trollovia zaspieval aj jeden cover. Vybral si skvele:

video //www.youtube.com/embed/bEeaS6fuUoA

2:35 Herec a spevák Justin Timberlake má jednoznačne zmysel pre humor. Dokazuje to v priebehu svojej kariéry aj počas tak špeciálnych momentov, ako je odovzdávanie Oscarov. Rozhovor svojej kolegyne Emmy Stone prerušil grimasami, ktoré venoval objektívu kamery tesne pred jeho vystúpením, ktoré otvorí galavečer.

2:30 Oscarový večer oficiálne začína. Zábavu a nadšenie rozprúdil v sále Dolby Theater Justin Timberlake svojim spevácko-tanečným vystúpením a roztancoval hostí piesňou Can´t Stop The Feeling.

2:25 Ak herec Dev Patel premení svoju nomináciu v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe na výhru a získa zlatú sošku, nebude to len jeho zásluha.

Roztomilý Sunny Pawar, ktorý si s ním zahral vo filme Lion ako jeho „detská verzia“, v rozhovore pre Variety o nominácii pre Patela povedal: „Naučil som ho hovoriť ako Ind, on ma naučil hrať.“ Nádejná hviezda sa určite zaslúžila o úspech filmu a filmovej postavy Deva Patela v nominovanom filme.

2:15 Módni návrhári sa išli tento rok pobiť, ktorý z nich oblečie Meryl Streepovú. Herečka je nominovaná dvadsiaty raz. Pôvodne jej šaty mal pripraviť Karl Lagerfeld, no Streepová ho neskôr odmietla a to vyvolalo menšiu roztržku v médiách. Lagerfeld tvrdil, že odmietnutý bol preto, lebo iný kandidát bol herečke ochotný aj zaplatiť.

1:55 Medzi prítomnými dámami na červenom koberci vyniká oblečením Dakota Johnson, len ťažko však povedať, či ide z jej strany o dobrú alebo zlú voľbu. Šaty od módneho domu Gucci v zlatistej farbe pôsobia trochu ako nočná košeľa z 18. storočia.

Dakota Johnson (zdroj: TASR)

Svojim vzhľadom príjemne prekvapila Halle Berry, ktorá kučeravou hrivou pripomenula svoj afroamerický pôvod.

Halle Berry (zdroj: TASR)

1:32 Už je tu zas. "Okamih, keď pekní narcisti z Los Angeles svojimi cenami zaútočia na škaredých narcistov z Washingtonu." Screen Junkies pravidelne pripravujú úprimné videá, kde sa navážajú do známych filmov. Tentoraz sa rozhodli skomentovať najznámejšiu filmovú udalosť. Podarilo sa to veľmi vtipne:

video //www.youtube.com/embed/3o-aEUulEDQ

1:17 Moderátorom 89. ročníka odovzdávania Oscarov bude tentoraz Jimmy Kimmel.

Moderátor s vlastnou televíznou šou Jimmy Kimmel Live! a komik už niekoľko rokov po skončení významného galavečera vítal celebritných hostí v špeciálnom vydaní svojej relácie Jimmy Kimmel Live!: After the Oscars. Tentoraz sa dočkal slova priamo na pódiu.

Ako „privítanie“ dostal Kimmel darčekový ovocný kôš, ktorým sa pochválil na Twitteri, no s dávkou humoru upozornil na detail v podobe zhnitej mandarínky.

Veľa šťastia mu poprial spevák skupiny U2 Bono, ktorý mu zaslal o niečo chutnejšie vyzerajúci dar – tortu.

1:10 Magazín NewYorker aj tento rok najal ilustrátora, ktorý bude odovzdávanie cien naživo komentovať obrázkami. Boba Ecksteina a jeho výtvory nájdete na twitteri.

0:41 Prítomné celebrity na oscarový večer prichádzajú s jedným výrazným doplnkom - modrou stuhou organizácie ACLU - American Civil Liberties Union (v preklade Únia za americké občianske práva).

Toto malé gesto predstavuje vyjadrenie solidarity organizácii a všetkým, ktorým sú odopierané základné ľudské práva. Medzi prvými sa s modrým doplnkom na červenom koberci objavila herečka Ruth Negga.

0:32 Na červenom koberci v Dolby Theater v Los Angeles sa začínajú schádzať známe tváre.

Aj keď sa sošky za štýl počas galavečera neodovzdávajú, niektoré z prítomných celebrít by si to zaslúžili. Pozrite si róby prítomných dám a vkus pánov v našej galérii.

22:04 Tisíce ľudí dorazili na londýnske Trafalgarské námestie na projekciu iránskej snímky Klient nominovanej na Oscara.

Jej iránsky režisér Asghar Farhadi sa rozhodol odovzdávanie cien bojkotovať ako protest proti Trumpovmu dekrétu zameranému proti migrantom z moslimských krajín.

Tradičné miesto politických demonštrácií sa zmenilo na veľké otvorené kino. Londýnsky starosta Sadiq Khan označil projekciu za ukážku toho, že Londýn je otvorený kreativite a ľuďom. Podľa Khana sa premietanie zúčastnilo na 10-tisíc ľudí.

Sám Farhadi na premietaní nebol, účastníkov však pozdravil prostredníctvom videosprávy.

"Napriek odlišnému vyznaniu, národnosti a kultúre sme všetci občanmi tohto sveta. Som hrdý na to, že som členom tejto globálnej rodiny," vyhlásil filmár, ktorého film Rozchod Nadera a Simin získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film v roku 2012.

video //www.youtube.com/embed/PngSXhM--Hk

Víťazov Oscarov vyhlásujú počas šou, ktorú vysiela aj slovenská stanica TV Doma, živý prenos začal o 01.00

Ceremoniál je svetovou udalosťou a Biely dom sa obáva, že filmové hviezdy nevynechajú príležitosť vyjadriť sa k politickej situácii v Spojených štátoch. Prezident Trump už však vyhlásil, že si televízor protestne nezapne. Oscary v minulosti už viackrát kritizoval a podľa jeho hovorcu bude mať iný program.