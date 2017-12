Zlatú malinu za najhorší film získal dokument o Clintonovej

Štyri maliny získal aj film Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti.

25. feb 2017 o 21:18 TASR

Štyri maliny získala aj film Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti.(Zdroj: TASR/AP)

LOS ANGELES. Dokument konzervatívneho politického komentátora Dinesha D'Souzu o političke Hillary Clintonovej dominoval vyhlasovaniu amerických filmových anticien Zlatá malina za rok 2016, ktoré sa uskutočnilo tradične v predvečer odovzdávania prestížnych Oscarov.

Snímka nazvaná "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" (Hillaryna Amerika: Tajné dejiny Demokratickej strany) bola počas galavečera v Los Angeles označená za najhorší film roka, zatiaľ čo jej tvorca získal tituly najhoršieho režiséra a najhoršieho herca.

Najhoršou herečkou je zasa Rebekah Turnerová, ktorá v tomto dokumente stvárnila Clintonovú.

D'Souza získanie satirického ocenenia privítal ako "absolútne fantastické". "Moje publikum miluje fakt, že ma nenávidíte. Ďakujem," povedal prostredníctvom videoprenosu.

Podľa zakladateľa Zlatých malín Johna Wilsona ide o vôbec prvý prípad, keď hlavnú cenu získal dokument.

Medzi ďalšími ocenenými filmami vynikol súboj supehrdinov "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" (Batman proti Supermanovi: Úsvit spravodlivosti), ktorý získal tzv. Razzies ako najhorší remake, ale aj ako film s najhorším scenárom alebo najhorším výkonom hereckej dvojice - v tomto prípade Bena Afflecka a Henryho Cavilla.

Zlaté maliny sa udeľujú od roku 1980. O držiteľoch ceny v podobe pozlátenej maliny v hodnote necelých päť dolárov rozhoduje on-line 900 členov výboru z USA a ďalších 21 štátov.

Členom výboru sa môže stať každý, kto sa zaregistruje a zaplatí poplatok najmenej 40 dolárov. Drvivá väčšina ocenených si po Zlaté maliny nepríde osobne.