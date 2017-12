Angelina Jolie nakrúca film o genocíde v Kambodži. Robím to pre syna, hovorí

Americká herečka vie, ako využiť svoje meno.

26. feb 2017 o 11:07 Barbora Gvozdjáková

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Malé dievčatko stojí na balkóne, vylieza po zábradlí a naťahuje ruku. Chce dotiahnuť na vojenský vrtuľník letiaci nad ich domom. Nedotiahne, vrtuľník preletí ponad dom a zmizne v diaľke.

Pozeráme sa na jednu zo scén nového filmu First They Killed My Father od Angeliny Jolie.

Americkej herečke a režisérke sa podarilo niečo, o čo by sa mohla usilovať každá celebrita. Neupriamovať pozornosť na seba, ale skôr na svetové problémy, ktoré si vyžadujú jasné a neodkladné riešenia.

Pomáhal jej Maddox

Jolie režírovala už trikrát, nakrútila filmy V krajine krvi a medu (2011), Nezlomný (2014) a Pri mori (2015). V poslednom projekte sa rozhodla spracovať genocídu domáceho obyvateľstva v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Kambodži.

Počas štyroch rokov svojej vlády (1975 -1979) Červení Kméri pozabíjali 1,7 milióna ľudí, čo bola viac ako pätina populácie. Angelina kladie dôraz na utrpenie žien.

O tých, ktoré prežili, hovorí ako o hrdinkách. Za predlohu si vybrala podľa ???knihy Loung Ung???, ktorá s ňou film spolurežírovala.

Nový film je pre Angelinu Jolie špeciálny. Práve z Kambodže si ešte slobodná Jolie adoptovala v roku 2002 svoje prvé dieťa.

Dnes už pätnásťročný Maddox sa do prípravných fáz filmu aj zapájal. Filmový príbeh je totiž prerozprávaný z pohľadu dieťaťa.

S deťmi v Kambodži. (zdroj: SITA/AP)

Pre tých, čo sa nebáli

Pre Maddoxa to bol trochu aj film - terapia. Angelina túžila synovi pomôcť pochopiť, odkiaľ pochádza. Nie je známe, koľko žien a mužov v Kambodži bolo za vlády Červených Kmérov prinútených do neželaných manželstiev.

Väčšine sa však vyhrážali smrťou. Plán bolo zničiť tradičné rodinné štruktúry a vystavať novú populáciu tej správnej kasty.

„Som rada, že predstavitelia totalitného režimu Červených Kmérov boli a budú postupne obžalovaní. Vzdávam hold všetkým, ktorí prežili, a tiež tým, čo sa nebáli svedčiť,“ cituje Angelinu denník Guardian.

Film First They Killed My Father vznikol v spolupráci s internetovou streamovacou platformou Netflix.