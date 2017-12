Množstvo hereckých odpalov, no žiaden home run. Zomrel herec Bill Paxton

Herec sa preslávil filmami, na ktorých spolupracoval s Jamesom Cameronom, ale aj v oscarovom Apolle 13.

26. feb 2017 o 19:02 Karolína Klinková

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Spolupracovník, no zároveň najlepší priateľ. Herec Bill Paxton (17. 5. 1955 - 25. 2. 2017) túžil po človeku, ktorý by v jeho živote prijal obe tieto roly, dlhé roky - predstavoval si, že sa raz stane členom podobnej dvojice, akou bol legendárny režisér Martin Scorsese a herec Robert De Niro.

Sen sa mu splnil, svoju režisérsku “dvojičku” si skutočne našiel. Spoznali sa, keď ešte ako mladíci spoločne pracovali ako kulisári pri výrobe nízkorozpočtového filmu.

Netušili, že z z jedného z nich, Jamesa Camerona, sa stane najznámejší režisér planéty - a ani to, že na množstve jeho blockbusterov bude spolupracovať práve so svojím najlepším priateľom Billom Paxtonom.

Titul nemá význam

Rodák z mesta Fort Worth z amerického štátu Texas mal k herectvu blízko už ako dieťa. Okrem toho, že jeho otec pracoval ako riaditeľ múzea či podnikateľ, občas sa mihol aj na javisku.

Práve vtedy sa mladému Billovi herectvo zapáčilo. Rozhodol sa však vydať inou cestou ako jeho otec - urobiť z herectva živobytie, nie hobby či občasný malý zdroj príjmu. Po maturite sa tak Bill vybral do mesta, od ktorého si hereckú kariéru sľubujú mnohí, do Los Angeles.

Pracoval ako asistent produkcie, staval kulisy, k hereckej role sa mu však v najbližších rokoch dostať nepodarilo. Keď mal 21, zapísal sa na univerzitu v New Yorku. Veril vtedy, že jeho vysnenú prácu mu konečne pomôže nájsť práve titul z odboru herectva.

Po dvoch rokoch štúdium ukončil, titul nikdy nemal. Vrátil sa do Los Angeles, prišla totiž prvá herecká ponuka - obsadili ho do filmu, ktorý režíroval práve Cameron.

“V titule som nevidel žiaden význam,” povedal aj po rokoch podľa New York Times. “Nevedel som si predstaviť, že by bol potrebný pri žiadosti o akúkoľvek prácu.”

Tvorivá iskra a priateľstvo

Medzi jeho prvé menšie roly patrila tá v Terminátorovi či Votrelcoch - v oboch prípadoch šlo o Cameronove filmy. Cameron ho obsadil aj neskôr.

Bill Paxton sa objavil v jeho akčnej snímke Pravdivé lži či v svetoznámom legendárnom Titanicu. “Tvorivú iskru sme v sebe rozoznali veľmi rýchlo, a rýchlo sme sa preto aj spriatelili,” povedal raz Cameron podľa Daily Telegraphu.

Bill Paxton však rozhodne nespolupracoval len s Cameronom, počas svojej hereckej kariéry si zahral vo vyše šesťdesiatke filmov najrôznejších režisérov. Jeho najznámejšou rolou sa však stala jedna konkrétna – vo filme Apollo 13, ktorý nominovali deväťkrát na Oscara.

Zahral si vedľajšiu postavu jedného z troch astronautov misie na Mesiac.

video //www.youtube.com/embed/3HxVgK5dAns

Mimo radaru

Ani v posledných rokoch sa Bill Paxton nestratil z televíznych obrazoviek - v rokoch 2006 až 2011 si v seriáli HBO menom Big Love zahral patriarchu z Utahu. Za rolu získal tri nominácie na Zlatý glóbus.

Bol to však len jeden z mála prípadov, kedy sa mu v snímke podarilo vyniknúť. Oveľa častejšie hral vedľajšiu, na prvý pohľad nie až tak významnú postavou. “Nedostal som rolu, ktorá by zo mňa spravila obrovskú hviezdu,” priznal raz podľa New York Times.

“Iste, mal som množstvo rolí, ktoré ma postavili na hraciu plochu. Množstvo základných odpalov. No žiaden home run,” pomohol si športovou terminológiou.

Hoci iných by to možno trápilo, Paxton bol za to, že “home run” nikdy neodpálil, vďačný. “Mal som kariéru, ktorá bola v istom zmysle mimo radaru,” povedal podľa Guardianu. “No bola taká rozmanitá! Mal som obrovské šťastie, že som dostal možnosť zarábať peniaze za to, čo som robil tak rád.”