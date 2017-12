Matt, Ben a Casey. Z hercov na odstrel sa stali oscaroví víťazi

Bratia Affleckovci a Matt Damon to dotiahli ďaleko. Ale inde, ako si mysleli.

27. feb 2017 o 14:10 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ben Affleck a Matt Damon boli na vysokej škole, keď pochopili, že hereckú príležitosť dostanú len vtedy, keď si film sami vymyslia. Mali pravdu, v polovici 90. rokoch napísali scenár o geniálnom matematikovi, ktorý sa bojí intímneho vzťahu. Najvplyvnejší producenti v Hollywoode bratia Weinsteinovci po ňom aj hneď skočili.

Síce sa Afflecka aj Damona chceli zbaviť a do hlavnej úlohy plánovali obsadiť Leonarda DiCapria, ale chlapci sa nedali a úlohy si obhájili. Dokonca do jednej z nich presadili aj Benovho mladšieho brata Caseyho. Tak sa filmom Dobrý Will Hunting rozbehla ich kariéra - v ktorej je dnes už takmer všetko inak, ako zrejme zamýšľali.

Obaja sú herci, a jeden je aj dobrý

Signál dostali hneď na začiatku. Americká filmová akadémia nepovažovala ich herecký výkon vo filme Dobrý Will Hunting sa výnimočný, zato Afflecka a Damona ocenila za najlepší scenár. Aj keď sa neskôr obaja stali populárnymi hercami a ukážkovými hviezdami, ich sila bola inde.