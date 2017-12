Stratený člen Monty Python: Extrémizmus je ako alkohol, humorom ho nevyliečime

Britský komik a herec Eddie Izzard pripravuje svoju komediálnu šou pre Slovensko. (rozhovor)

28. feb 2017 o 16:14 Marek Hudec

Vo filmoch stvárňuje zloduchov, lebo sa mu zdajú zaujímavejší ako hrdinovia a považuje sa za príliš mladého, aby bol členom Monty Python. Britský komik EDDIE IZZARD stál na čele mnohých protestov proti brexitu a po vyhlásení výsledkov referenda sa radšej vybral na cesty do iných krajín. So svojím stand-up vystúpením Force Majeure príde 25. marca do Bratislavy.

Vystupovali ste so skupinou Monty Python. Herec John Cleese vás nazval „Strateným Pythonom.“ Prečo s nimi nie ste?

„V skupine Monty Python nie je nič také ako stále členstvo. Jej členovia sa nemenia, tak ako sa nemenia v Rolling Stones.

Ja som chcel byť len sám sebou. Vystupovalo sa mi však s nimi nádherne, rád som sa zúčastňoval ich vtipov a skečov. Máte pravdu, volajú ma strateným Pythonom. Som strateným v čase, narodil som sa príliš neskoro, o dvadsať rokov neskôr. Veľmi ma však svojou tvorbou inšpirovali.“

Často dostávate úlohy, ktoré sú extravagantné, iné, zvláštne. V muzikáli Across the Universe ste boli šéfom cirkusu, v seriáli Hannibal šialeným doktorom, v Dannyho jedenástke geniálnym vynálezcom. Do takýchto polôh si vás vyberajú režiséri?

„To ja sám si takéto postavy vyberám. Chcem hrať roly, ktoré majú niekoľko vrstiev. Pre hercov je veľmi zaujímavé hrať zloduchov, sú to často zložité postavy s mnohými odtieňmi, robia nevysvetliteľné veci.

Hlavní hrdinovia musia spĺňať isté kritériá krásy, musia byť mladí a zväčša dokážeme ľahko odhadnúť, ako sa v príbehu zachovajú. Preto ma príliš nezaujímajú.“

video //www.youtube.com/embed/T7-TH6Mhgo4

Boli ste hlasným zástancom toho, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Bolo ťažké udržať si humor v júni?

„Poviem vám to takto: polovica ľudí v Amerike a vo Veľkej Británii nemá rada pokrok a radšej zostane stáť na mieste. My ostatní sa však musíme pohnúť vpred. Som hrdý na to, že som Angličan, ale chcem sa poobzerať po svete, vidieť iné krajiny.

Túto situáciu sme vo Veľkej Británii zažili už v tridsiatych rokoch minulého storočia a izolácia nám vôbec nepomohla. Pred Európou by sme nemali utekať, ani sa pred ňou skrývať. Nič to nevyrieši.

Boli sme príliš prísni a vinili sme z ekonomickej krízy Európu. Nebola to jej chyba. Ale verím, že keď sa u nás opäť zvýši životná úroveň, zmení sa aj náš postoj k Únii.“

Práve vystupujete v Európe. Zdá sa vám, že už ako Brit nie ste jej súčasťou?

„Nie, vždy budeme súčasťou Európy. Musíme však bojovať za to, aby sa ľudia na celom svete mali dobre.

Aby si všetkých sedem miliárd našlo dobrú prácu. Problémom sú jedine politici, ktorí využívajú nenávisť ako argument. Ja vystupujem vo viac ako tridsiatich krajinách a nie som vôbec negatívne naladený. Ani náhodou.“

Keď cestujete po svete, zvyknete si naštudovať, čo ľudí zabáva v jednotlivých krajinách?