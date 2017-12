S Bondom sa ťažko vyjednáva, pociťuje to aj Dubrovník

28. feb 2017 o 15:58 Kristína Kúdelová

DUBROVNÍK, BRATISLAVA. Radšej by rozbil pohár a črepmi si rozrezal zápästie. Ako by mal znovu stvárniť Jamesa Bonda.

Anglický herec Daniel Craig bol úprimnejší, ako by anglické médiá čakali. Na jeseň 2015 prišiel do kín Spectre a on ani nepredstieral, že by cítil nostalgiu za nakrúcaním.

Na konci filmu odovzdal svoju zbraň, čo viedlo divákov k interpretácii, že kultového agenta viac hrať nebude.

Dnes to vyzerá trochu inak, herca možno láka predstava, že ďalšia bondovka by sa mohla nakrúcať v Dubrovníku, píše časopis Le Point.

Museli by ho vyhodiť

Danielovi Craigovi nie úplne vyhovovalo, že moderný špionážny triler si dnes vyžaduje akciu na viacerých miestach súčasne.

Nebavilo ho presúvať sa z Rakúska do Talianska, z Maroka do Veľkej Británie a z Mexika zase do Ríma. Hoci mal zmluvu uzavretú na päť filmov, po štvrtom Spectre bol naozaj pripravený odísť.