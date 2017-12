Naši filmári neprestávajú prekvapovať, zavolal si ich Robert De Niro

Zuzana Kronerová pocestuje do New Yorku s filmom Baba z ľadu.

2. mar 2017 o 21:30 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Nemá rada seba samu, takže nevie prejaviť city ani svojim najbližším." Keby mala Zuzana Kronerová opísať ženu, ktorú hrá vo filme Baba z ľadu, najkratšie by to bolo asi takto. Že s ňou prichádza 2. marca do slovenských kín, sme už chvíľu vedeli. Čerstvou správou je, že sa zapáčila organizátorom festivalu v newyorskej štvrti Tribeca, vybrali ju do medzinárodnej súťaže.

Jeden zo zakladateľov festivalu bol Robert De Niro, mať festival na Manhattane sa mu zdalo nevyhnutné po tom, čo sa v roku 2001 z jeho panorámy vytratili dvojičky.

video //www.youtube.com/embed/ILrhSefFb2Y

Mama a jej veľkí sebci

Film Baba z ľadu nakrútil český režisér Bohdan Sláma, Zuzana Kronerová je jeho obľúbená herečka.

Vytvoril v ňom obraz obetavej ženy, typickej pre československý región, ktorá ani na dôchodku nemá čas venovať sa sama sebe.

Zároveň je to možno aj jeho generačná výpoveď, pretože na scénu prináša dvoch sebeckých mužov, jej synov, ktorí nedokážu dospieť. Sú veľmi znepokojení, keď sa ich mama zoznámi s otužilcom Broňom, ktorý ju povzbudzuje, aby sa spod ich požiadaviek a nárokov vymanila.