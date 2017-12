Nech americkí akademici prepáčia. Miesto pri mori nie je výnimočný film

Malá dráma malého človeka z malomesta získala veľké ocenenia.

3. mar 2017 o 11:40 Miloš Ščepka

Oscara za pôvodný scenár a najlepší herecký výkon v hlavnej role získali Kenneth Lonergan a Casey Affleck za Miesto pri mori. Tak premenovali slovenskí distributéri americkú drámu Manchester by the Sea, nazvanú podľa dejiska.

Osamelý introvertný bostonský údržbár Lee Chandler v nej po smrti staršieho brata Joea s prekvapením zisťuje, že sa stal poručníkom svojho šestnásťročného synovca Patricka. Bez nadšenia sa vracia do malebného rybárskeho mestečka Manchester by the Sea na severnom pobreží amerického štátu Massachusetts.

Musí prestať utekať sám pred sebou, vyrovnať sa s nečakaným záväzkom, ale najmä s minulosťou, ktorá ho odlúčila od exmanželky Randi aj od ostatných kedysi blízkych ľudí.

video //www.youtube.com/embed/6FZtpCiSr30

K Affleckovi nie sú výhrady

Film produkoval Matt Damon, ktorý ho pôvodne chcel aj režírovať. Napokon sa réžie ujal scenárista Kenneth Lonergan a Miesto pri mori je jeho tretia celovečerná réžia podľa vlastného scenára. V mnohom sa ponáša na predchádzajúce vzťahové a psychologické drámy Na mňa sa môžeš spoľahnúť (2000) či Margaret (2011).