Jakubisko oživí Perinbabu, bude potrebovať sken jej tváre

Vlani kvôli Hviezdnym vojnám ožil Peter Cushing. Jakubiskov rozpočet sa však so štúdiami Disney zrovnávať nemôže.

Čo je toto, čo je toto? Smola, nesneží. A čia je to smola, čia? Nuž, je to smola celého filmového štábu, že nakrúcanie novej Perinbaby musel Juraj Jakubisko odložiť len kvôli počasiu. Príroda sa vlani z jeho plánov vysmiala podobne, ako to urobila Zubatá macoche s Dorou.

Tohtoročná snehová nádielka však oživila nádeje, že pokračovanie obľúbeného príbehu o Perinbabe sa bude nakrúcať na Slovensku, presnejšie v Kežmarku, kde režisér natočil aj zopár scén do prvej Perinbaby. V tamojšom drevenom kostolíku sa odohral Jakubov súd, a tiež scéna, kde macocha a Dora kradnú obecné peniaze.

V polovici februára sa pred kežmarskou Bazilikou svätého Kríža rozložil filmový štáb a zinscenoval tu vianočný trh. Pre každý prípad mali technici pripravené aj snežné delo, no Perinbaba sa už nenechala prosiť. Zrejme sa napokon nadchla pre svoj návrat na plátna, vytiahla perinu, a tak sa po prvej klapke symbolicky rozosnežilo.

Lukáš konkurenciu nevnímal

O komparzistov nebola núdza. Spomedzi tisícky miestnych nadšencov si tvorcovia vybrali niekoľko desiatok Kežmarčanov, ktorí si deň pred prvou klapkou vyskúšali svoje kostýmy.

Oveľa náročnejší bol výber hlavného predstaviteľa, ktorý stvárni Lukáša, syna Alžbetky a Jakuba.

Režisérova manželka a producentka filmu, Deana, predvlani spomenula, že herca na túto úlohu hľadajú aj za hranicami Slovenska.

Jakubisko napokon do úlohy obsadil Martinčana Lukáša Frlajsa. „Ani neviem, koľko ľudí bolo na konkurzoch. Ja som prišiel na ten bratislavský, kde som stretával iba Slovákov. Musím sa priznať, že som veľmi neregistroval, s kým o úlohu súperím, ale som veľmi rád, že si pán Jakubisko vybral práve mňa,“ povedal herec pre SME. Pôvodnú Perinbabu má napozeranú.

Kde prvý film skončil, dvojka pokračuje

Po záverečnom svadobnom tanci pred veterným mlynom Jakubisko prenesie divákov v čase na to isté miesto. Druhý diel sa v mlyne začína. Alžbetka synovi zavesí na krk medailón a pošle ho na skusy do sveta. Lukášovi neušlo, že médiá začali upozorňovať na jeho podobnosť s filmovou mamou Alžbetou, ktorú si po rokoch znovu zahrá Petra Vančíková.

„Nezaoberal som sa tým, ani naše fotografie som neporovnával. Ale ak medzi nami vidia podobnosť iní, niečo na tom bude a pre film je to len výhoda,“ hovorí.

Spoluprácu s naším najznámejším režisérom si pochvaľuje. „Nikto okrem neho nevie, ako bude vyzerať výsledok, zato Juraj Jakubisko má film do najmenšieho detailu v hlave. Ak by sa odtiaľ dal len tak vytiahnuť, už dávno by ho v kinách premietali,“ pobavene konštatuje Lukáš.

Perinbabu musí hrať Giulietta

S režisérom sa zhodnú aj v kontroverznej otázke oživenia Perinbaby a Zubatej. Giulietta Masina a Valerie Kaplanová, žiaľ, na rozdiel od svojich postáv, neboli nesmrteľné.

V prípade Zubatej, ktorá zvykla meniť podoby, to má Jakubisko o čosi jednoduchšie. Už avizoval, že jednou z jej tvárí sa stane herečka Ľudmila Swanová.