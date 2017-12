Je dôvod namotať sa na nový seriál 1890?

Tvorcovia jojkárskeho seriálu urobili dobré ťahy aj prešľapy.

6. mar 2017 o 14:12 Eva Andrejčáková

Gemerský región ponúka etnickú pestrosť. Provokácií tohto druhu nikdy nie je dosť, pracovali s nimi aj tvorcovia seriálu 1890.

BRATISLAVA. Do nášho sveta vstúpil detektív János Márton a s ním bizarné spoločenstvo ľudí z hornouhorského kraja.

Tí od jeho atraktívneho poslania veľa očakávajú. Hoci je Márton taký driečny, že by mohol celé dni ležať v rozvášnených náručiach, predovšetkým chce vyšetriť záhadnú a brutálnu vraždu.

Malo by sa mu to podariť lepšie ako ako Herculovi Poirotovi a Sherlockovi Holmesovi dokopy, veď fazónu a šarm na to má. Ako reprezentuje vynaliezavosť tých, čo ho vymysleli, odhaľuje trinásťdielny seriál televízie JOJ. V nedeľu odvysielala jeho prvú časť.

V zajatí dedinských obmedzení

Na krásnom kaštieli Betliar zamordovali slúžku, a to tak beštiálne, že tamojší bohabojní obyvatelia nemusia veľa špekulovať, aby prišli na to, že vrahom je démon z Tiesňavy.

Žije v jaskyni plnej ľudských lebiek a kostí a prenasleduje temné duše v týchto končinách už oddávna.

Stačí však omrvinka svetskej múdrosti, aby svoju misiu mohla nastúpiť veda, ktorá odhaľuje nové detaily. A tak je všetko oveľa zložitejšie. Práve to sa šikovnému detektívovi Mártonovi páči, či je v Pešti, alebo v zapadákove.

Stojí mu za to zostať a v zajatí dedinských obmedzení objavovať iróniu vzdialených osudov. Pichá do nich bystrou mysľou, i keď pri tom prichádza o svoj veľkomestský komfort. Ba čo viac, musí potláčať svoje prízemné chúťky, aby neprišiel o status.

Dráma či paródia

Jeho príchod v hororovej detektívke je veľkorysým gestom z viacerých pohľadov. Zo strany televízie, ktorá sa pri príležitosti svojich narodenín rozhodla zainvestovať do kvality seriálovej produkcie, zo strany jeho tvorcov, citeľne zomknutých okolo producenta a režiséra Petra Begányiho, aj prevádzkovateľov lukratívnych priestorov kaštieľa Betliar, ktorí pochopili, že dať sa v šanc televíznym kamerám je tá najlepšia cesta k zviditeľneniu, aké jeden z ťažko skúšaných slovenských regiónov stále veľmi potrebuje.

Keďže projekt opriadli tvorcovia nielen peknými, ale aj hodnotnými myšlienkami, na obrazovke sa to môže odrážať v bližšej spolupráci, čiže aj v prístupe hercov a ich možnosti uplatniť vo svojich úlohách vlastné divadelné prístupy k téme.

Niekedy to funguje ako dobré osvieženie, inokedy, naopak, nechcené upozornenie, že humorná linka sa s kriminálnou či vzťahovou zrazu nezmyselne rozchádzajú, čo pôsobí v konečnom dôsledku samoúčelne.

Tak sa môže stať, že podozrivého na úteku z väzenia miestny strážmajster v smrteľne vážnej situácii zastrelí, kým jeho žandári počas nevyváženej sekvencie nepretržite hrajú bohapustú paródiu. Na laxne budovaný dramatický oblúk sa potom nabaľujú ďalšie filmárske prešľapy.

Keď funguje slovenský dabing

Čo treba tak či tak oceniť, je herecké obsadenie na mieru, Milan Ondrík a Martin Nahálka si svoju polohu bezduchej žandárskej dvojky viditeľne užívajú, čo sú po energetickej stránke dobré body.

Jánovi Koleníkovi úloha detektíva dokonale prilieha,