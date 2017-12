Návody na použitie vlastného života

Buďte úspešní, šťastní, bohatí, chudí, zdraví, uprataní a zmierení so životom. Ak neviete, ako na to, sadnite si do kresla, navarte si čaj, nasypte oriešky do misky a čítajte niektorý z návodov, ako sa stať lepším.

6. mar 2017 o 22:38 Martin Kasarda

Motivačná literatúra patrí k hitom posledných rokov. Aj keď je to len náš dohad, pravdepodobne za úspechom dobrých rád do života stojí niekoľko sociologických faktov. Výrazná orientácia školstva na vedomosti o sopkách, odmocninách, syntaktických vzťahoch, kyselinách či zásadách, ale nie o zásadách a vzťahoch, ktoré nás čakajú v reálnom svete. Na druhom mieste za to môže emancipácia. Či už za rozvinutého kapitalizmu, alebo kedysi za reálneho socializmu, rodinné prostredie prechádzalo a prechádza zmenami, ktoré rušia spoločenské hierarchie a vytvárajú veľkú mieru neistoty. Keď ste sa pred tristo rokmi narodili ako roľnícke či ako šľachtické decko, s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote, ak ste teda dožili dospelosti, boli ste roľníkom či zemepánom. Generačné povolania sa dnes nededia, takže aj lekári mávajú za deti grázlikov a robotníkom sa rodia absolventi s vysokoškolskými diplomami. Tretím dôvodom môže byť aj výrazná sekularizácia spoločnosti. Cirkev slúžila storočia ako radca, ktorý na pravidelných stretnutiach motivoval a usmerňoval správanie. Často síce antimotivačne, všetko je dobré, ako je, len plať svoje cirkevné desiatky, modli sa, kľač a trp, ale isté návody na život cirkevné doktríny dávali a dávajú. I keď odporúčanie, že keď sa budeš správať tak, že vyhodíš pár ľudí do vzduchu, pôjdeš k Alahovi, nám veľmi motivačne nepripadá. Motivácia Sme nespokojní so svojou postavou? Alebo si myslíme, že by sme sa mohli zlepšiť v partnerskom živote? Chceme pokročiť v pracovnom nasadení? Alebo sa stať majstrom v narábaní s peniazmi? Motivačná literatúra nám ponúkne relatívne koncízne odpovede, ktoré sú svojím spôsobom zhrnutím aktuálneho poznania psychológie a sedliackeho rozumu. Ak narazíte na motivačnú literatúru zaoberajúcu sa zmyslom života, zväčša sa poznanie toho, na čo sme tu a ako sa máme správať, dá zhrnúť do slávneho citátu montypythonovského lietajúceho cirkusu, ktorý odznie na konci ich filmu Zmysel života: „Buďte dobrí k druhým ľuďom, nejedzte tučné, sem tam si prečítajte peknú knižku, choďte na prechádzku a skúste žiť harmonicky a v mieri s ľuďmi všetkých vyznaní a národností.“ Lenže, ako je možné, že sa po svete predávajú stovky, tisíce titulov, ktoré nás vedú labyrintom poznania seba samého a učia nás, ako žiť? Je to naša neistota zvládnuť samého seba? Alebo naša túžba kráčať po nejakej imaginárnej špirále úspechu? Mimochodom, všimli ste si, že návod na to, ako poskladať jednoduchú policu, navariť polievku z vrecúška či použiť leštiaci prostriedok – teda návod na banality, vnímame ako vážny a seriózny text s praktickými radami, ale žiadny takýto praktický návod neexistuje na život? Dožite sa stovky Veľký segment motivačnej literatúry dnes predstavujú návody na zdravý život. Dvojica autorov Christo a Jonko Mermerskí vás v aktuálnej novinke Ako sa dožiť 100 rokov (Ikar 2017) motivujú zmiť životný štýl príklonom k prírodnej strave, očiste organizmu a spomaľovaniu starnutia. Aj keď na zmenu nikdy nie je neskoro, predsa len chyby z mladosti sa môžu prejaviť až vo vyššom veku. Ale dožiť sa stovky môžete, keď budete mať správnu motiváciu. Čo je však správna motivácia? Láska? Peniaze? To, že budeme vyzerať zdravo, vyšportovane? Joe Wicks, autor knihy Lean in 15 (Slovart, 2017), motivátor, kuchár a tréner v jednej osobe v rozhovore pre náš magazín povedal, že dobre vyzerať môžete, ak chcete. A keď budete vyzerať dobre a budete sa dobre cítiť, snahu o lepší život nevzdáte. Cvičiť podľa knihy je však ťažké, jedna vec je opis obrázku s cvičiacim fešákom, druhá zasa reálne sa donútiť vstať z kresla. Je to rovnaký problém ako pri jednej z najstarších motivačných kníh sveta Kámasútre. Opis sexuálnych polôh pripomínajúcich cvičenia akrobatov je fajn, ale realita je viac o fantázii než o skutočne praktickej návodovosti. Móda upratovania v živote V uplynulých dvoch rokoch sa hitom na celosvetovom knižnom trhu stala publikácia japonskej autorky Marie Kondo Kúzlo upratovania, ktorú na Slovensku publikovalo aj s pokračovaním vydavateľstvo Premedia. Upratovanie – fyzické i duchovné – patrí k obľúbeným témam motivačnej literatúry. Danšari (Ikar 2017) je názov knihy ďalšej japonskej autorky menom Hideko Yamashitová, ktorá približuje nové japonské umenie upratovať a ponúka návod, ako si urobiť poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. Dôležité je mať upratané v duši. Podobný život upratujúci rozmer má aj nová módna vlna hygge, ktorú slovenskému čitateľstvu predstavuje Kniha o Hygge (Ikar 2007) autorky Louisy Thomsen Britsovej. Akurát, že sa nenesie v duchu fyzického upratovania, ale upratania si v duši. Hygge má totiž motivačný rozmer v tom, aby ste hľadali šťastie tam, kde je. A je tam, kde ho chcete, môžete vidieť hneď – v rodine, v najbližších, v domove, v radosti z každodennosti. Nie je to kniha, ktorá by zaváňala nejakými poučkami či východnými meditáciami, ale prosté rozprávanie o tom, že je nám vlastne dobre, ak žijeme. V prípade, že žiť nebudeme, asi nám dobre nebude. Milionárom za sto strán Aj keď duchovné šťastie a harmónia sú relatívne lacné veci a treba do nich investovať len vlastný čas, aj tak sa v posledných rokoch veľkou módou stali príručky, ktoré rôznym spôsobom preferujú cestu za úspechom a bohatstvom. Phil Knight sa rozhodol podeliť sa o svoje skúsenosti v knihe Shoe dog (Ikar 2007) a tie sú jednoduché. Požičajte si 50 dolárov od otca a o 50 rokov bude mať vaša firma obrat 30 miliárd dolárov. Jedna drobnosť medzitým: majte dobrý nápad. A buďte tvrdohlaví. Za tých 50 dolárov si Phil Knight nekúpil voľačo na seba, ale začal obchodovať s bežeckými topánkami. Najprv ich dovážal z Japonska a potom si ich nechal vyrábať podľa vlastných návrhov. A dnes sa jeho firma volá Nike. Ak sa vám to nezdá celkom jednoduché, potom siahnite po knihe Michala Trubana Support (Premedia 2016), ktorý úspešne podniká na Slovensku, má za sebou zopár módnych startupových projektov, a teda pozná realitu boja so stohlavou hydrou slovenského byrokratizmu a polien, ktoré treba pri budovaní úspešnej firmy preskakovať. Kniha je plná postrehov zo slovenskej reality zakladania malej firmy, z ktorej sa postupne stane firma veľká až medzinárodne úspešná. Je plná chýb, na ktorých sa dá poučiť, a praktických skúseností. A opäť v nej zistíte, že treba mať dobrý nápad a byť tvrdohlavý. Aké jednoduché. Motivácia je psychológia Či sa rozhodnete pre postupnú zmenu svojich telesných proporcií, upratanie si v dome a duši, zbohatnutie, alebo zlepšenie v ďalších oblastiach, do ktorých siaha motivačná literatúra – od výchovy detí, lepšieho partnerstva až po tréning sexuálneho života – natrafíte vždy na ten istý psychologický princíp: ste v mieste, kde cítite nejakú neistotu a potrebu zmeny. A tu je kniha, ktorá prináša aspoň čiastočné odpovede na vašu neistotu – choďte za svojím cieľom, nevzdávajte sa, vytrvajte, správajte sa slušne, ale cieľavedome. Vlastne nič nové, len jednoduchá psychológia. Ako ťažko ju však dodržiavať v živote. Možno by sa zišla motivačná kniha o tom, ako prijímať rady z motivačných kníh a držať sa ich.