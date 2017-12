Louisa Thomsen Brits: Nemeň, čo máš rád

Hygge je pocit spolupatričnosti, jednoty, príbuznosti. Hygge znamená byť, nie mať, hovorí Louisa Thomsen Brits, autorka Knihy o Hygge.

6. mar 2017 o 22:46 Martin Kasarda

Čo pre vás znamená domov? Hygge je totiž o zvláštnom pocite domova.

Áno, hygge sa veľmi často spája s pocitom domova - s komfortom, bezpečnosťou, tradíciou, prístreším a spolupatričnosťou. Pocit byť doma neznamená domov vystavaný z tehál a malty. Sú to chvíľkové skúsenosti, teplo spolupatričnosti, ktoré uspokojuje srdce. Pre mňa byť doma je pocit ako zo svätyne. Je to pocit prítomnosti, nie majetku. Doma je vôňa kávy a bielizne vysušenej vetrom, teplo rúk môjho manžela, poznámka v knihe, zapálená sviečka, náš drevený kuchynský stôl s perom, krúžkami od šálky a škrabancami, večer pri otvorenom ohni. Domov je čestnosť, prijatie a príbuznosť: spoluúčasť, spoločenstvo a spojenie.

Hygge: odkiaľ pochádza?

Slovo pochádza zo starého nórskeho slova „hu“, v zmysle myslenie, myseľ, odvaha. To sme si požičali od Nórov na konci devätnásteho storočia, keď pojem vstúpil do bežného používania a nakoniec sa stal súčasťou podstaty dánskeho života. Hygge je súčasťou jazyka, ale aj ľudskej činnosti a vzájomného pôsobenia. My všetci sme hygge - pri ohni za temnej noci, okolo stola pri spoločnom jedle, sám v posteli s dobrou knihou alebo s kamarátom a kávou v našej miestnej kaviarni. Hygge sa často spája s prieskumami, ktoré tvrdia, že Dáni sú najšťastnejší ľudia na svete. Hygge je nepochybne výrazom nášho prístupu, v ktorom sa usilujeme o väčšiu stabilitu, spokojnosť a, áno, každodenné radosti. Hygge znamená byť, a nie mať.

Podstatou hygge je dôverný vzťah s blízkymi. Intímne chvíle, zlučovanie malých rituálov. Nie je to výsledok toho, že sa zatvárame do domovov, pretože „je tam vonku zle“?

Áno, aj. Potešenie z hygge je tvorba kruhu tepla, priestoru, kde si môžeme vymedziť chvíľu na oddych, kde môžeme zažiť pocit spolupatričnosti, jednotnosti. Len tak sa môžeme cítiť príjemne odstrihnutí od chaotickej reality našich životov, a môžeme zvyšovať naše potešenie z bytia. Hygge možno vnímať ako ústup na bezpečné miesto v neistých časoch.

Môže byť hygge tiež jedlo?

Každý pozná potešenie a prežívanie radosti z potravín pripravených pre nás s láskou a starostlivosťou. Deľba o jedlo je stelesnením myšlienok hygge. Spoločné stolovanie vyživuje naše telo i ducha. Pri jedle si vymieňame nápady a dôvernosti, smejeme sa, spomíname, staráme sa o seba navzájom. Hygge je nekomplikovaný, zmyslový zážitok.

Ako vysvetlíte pokoj ľuďom okolo seba, ktorí sú v strese?

Nikto z nás nemôže preplávať životom len na mori kontemplatívnych okamihov. Hygge je krátka, regeneračná pauza, ktorú môžeme prijať uprostred našich rušných životov. Ale investovať časť našej energie pri vytváraní niekoľkých minút počas každého dňa na odpočinok a opätovné pripojenie k sebe a blízkym, sa nám vráti v pokojnom živote v celej jeho komplexnosti.

Je dôležité komunikovať medzi sebou?

Duch hygge možno podporiť tým, že sa snažíme vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru. Ale zmizne, ak je príležitosť neprirodzená, ak sa to nepodarilo. Môžete zapáliť tisíce sviečok, ale plameň v srdci hygge okamihu dokáže ľahko uhasiť sebecká či manipulatívna osobnosť. Pre udržanie hygge atmosféry by sme mali nechať naše starosti za dverami, mali by sme sa vyhnúť sporným predmetom a potlačiť nepriateľstvo. To nie je vždy jednoduché. Keď sme hygge, vyvažujeme našu túžbu uspokojiť svoje vlastné potreby posilňovaním potrieb druhých. Domnievam sa, že vstupujeme do zmeny paradigmy od nášho vytrvalého úsilia o individuálne šťastie a posadnutosť produktivitou smerom k pojmom, ako sú spokojnosť a prepojenosť.