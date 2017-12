České levy pre Masaryka neboli fér, sťažujú sa českí filmári

Aj na Slovensku sa stala podobná vec ako na Českých levoch.

7. mar 2017 o 14:43 Kristína Kúdelová

PRAHA, BRATISLAVA. Neudialo sa nič nelegálne, ale komunita českých filmárov má dojem, že niečo nie je v poriadku. Film Masaryk sa stal minulú sobotu absolútnym víťazom Českých levov, hoci ledva splnil kritériá, aby sa o ne mohol tento rok uchádzať. Česká filmová a televízna akadémia po vlne kritiky oznámila, že tento týždeň prehodnotí pravidlá.

Masaryk, s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe, vstupuje do českých kín až tento týždeň. Do súťaže o Českého leva za rok 2016 sa však mohol zapojiť, pretože vlani v decembri sa jeden týždeň premietal v pražskom kine Lucerna, presne v súlade so stanovami.

"Bola to levárna," povedal pre MF Dnes Jiří Bartoška, riaditeľ karlovského festivalu.

Skazilo to náladu

Už pred vyhlásením výsledkov však české médiá obvinili producentov - jedným z nich je Rudolf Biermann - z kalkulovania.

Režisér Július Ševčík (vľavo) a producent Rudolf Biermann. Ich film Masaryk získal spolu 12 Českých levov. To je rekord. (zdroj: MAFRA)